Proyecto clave en la Ruta 151: evalúan construir un nuevo puente y proyectan la doble vía.

El plan para las rutas 22 y 151 contempla levantar una nueva estructura y definir una estrategia de trabajo teniendo en cuenta el creciemiento del flujo vehicular.

El ministro de Obras Públicas de Río Negro , Alejandro Echarren, explicó que la alternativa que analiza el Ejecutivo consta en construir un puente ferroviario paralelo, más amplio y elevado. El beneficio con esta obra es, principalmente, resolver el problema de la altura actual y, además, dejar preparada la infraestructura para una eventual ampliación de la Ruta 151 .

El tema de la altura permitida no respetada que ha ocasionado reiterados choques de camionees contra el puent ferroviario ubicado sobre la Ruta 151, entre Cipolletti y Neuquén , llevaron a Río Negro a analizar una intervención de mayor alcance. La estructura es uno de los puntos críticos del corredor, ya que los impactos no solo generan complicaciones en el tránsito, sino que también obligan a interrumpir el servicio del Tren del Valle .

Como la intención es que la nueva esructura cuente con un ancho considerable para acompañar a una futura transfroamción de la ruta en una doble vía, lo que se está evaluando es hacer un puente paralero, ensancharlo y levantarlo. Si bien todavía es un proyecto, el gobierno de Alberto Weretilneck busca poder incorporarlo al paquete de obras que pretende financiar mediante un crédito internacional de 60 millones de dólares destinado a intervenciones sobre las rutas 22 y 151.

Sin servicio en el Tren del Valle este lunes por un nuevo choque al puente ferroviario. (Foto: archivo)

Echarren hizo hincapié en que el incremento del flujo vehicular demanda una solución cuanto antes pero que, a su vez, sea de largo plazo. En este sentido, sostuvo que la Ruta 151, al menos en el tramo comprendido hasta Campo Grande, deberá avanzar hacia una configuración de doble vía debido al volumen de vehículos que circula actualmente.

La intervención sobre el puente ferroviario aparece así vinculada no solo a los problemas que generan los camiones que impactan contra la estructura, sino también a la necesidad de anticiparse al crecimiento del corredor vial.

Una obra que contempla la expansión del Tren del Valle

El proyecto ferroviario también forma parte de la planificación que Río Negro lleva adelante tras el proceso de traspaso del servicio porque la Provincia tendrá un período de transición de seis meses, una vez que se firmen los convenios correspondientes con Nación, Sofse y Trenes Argentinos, para avanzar en las condiciones necesarias antes de asumir la operación.

Durante ese período se prevén trabajos sobre la infraestructura ferroviaria, mejoras en las vías, nuevos apeaderos y la incorporación de unidades con mayor capacidad.

El legislador Acevedo pide que se amplíen los horarios de frecuencias del Tren del Valle. Archivo

Uno de los objetivos es consolidar inicialmente el recorrido hasta Cipolletti y avanzar posteriormente con la extensión hacia General Roca. Para concretar ese proyecto será necesario recuperar entre tres y cuatro kilómetros de vías que actualmente no se encuentran en condiciones adecuadas.

La Provincia analiza esos trabajos junto con Ferrosur y también deberá resolver las intervenciones necesarias en los cruces de canales. La recuperación de esos sectores será una condición clave para extender el servicio hacia Roca.

En paralelo, Tren Patagónico trabaja en la reparación de tres formaciones triples, una obra que fue licitada por unos $1.000 millones.Las unidades tendrán mayor capacidad que las duplas que actualmente prestan el servicio y serán reacondicionadas con trabajos en calefacción, conectividad, pintura y puesta a punto.

También se proyecta la incorporación de nuevos apeaderos, una alternativa que permitiría sumar puntos de ascenso y descenso con obras más simples y menores costos de mantenimiento.