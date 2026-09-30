La feria de vinilos será este domingo en la Escuela Municipal de Música, con discos, CD y cassettes para intercambiar y recorrer.

El plan imperdible para este domingo en Cipolletti: vuelve la feria de vinilos, CD y cassettes.

Cipolletti tendrá este domingo una propuesta especial para los amantes de la música y los formatos físicos. La Feria de Vinilos volverá a realizarse con entrada libre y gratuita , y reunirá a coleccionistas, melómanos y curiosos.

El encuentro será de 17 a 21.30 en la Escuela Municipal de Música , ubicada en Fernández Oro 787 .

La feria ya se convirtió en un clásico de la ciudad y ofrece la posibilidad de intercambiar y permutar vinilos, CD y cassettes .

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer una amplia variedad de material musical y descubrir discos para sumar a sus colecciones.

El regreso de los formatos físicos

La propuesta busca fortalecer la cultura musical y mantener vigente el valor de los formatos físicos en tiempos dominados por las plataformas digitales.

Además de la posibilidad de encontrar material difícil de conseguir, el encuentro funciona como un espacio de intercambio entre personas que comparten la pasión por la música.

Cuándo y dónde es la feria

La Feria de Vinilos se realizará el domingo 4 de octubre, de 17 a 21.30, en la Escuela Municipal de Música de Cipolletti.

La entrada es libre y gratuita.

Diseño, arte y emprendimientos: el mercado que llega a Cipolletti con entrada gratis

El Parque del Complejo Cultural Cipolletti se prepara para una nueva jornada de feria, música y propuestas artísticas. Este viernes 2 de octubre se realizará la sexta edición del Mercado Universitario (MUN), con entrada libre y gratuita.

La actividad se desarrollará de 16 a 20 en el espacio verde del CCC, ubicado en Fernández Oro 57, y reunirá emprendimientos y producciones independientes de integrantes de distintas universidades de la región.

Durante la jornada habrá una feria de diseño y artesanías con una amplia variedad de propuestas. Los visitantes podrán recorrer puestos de cerámica, encuadernación, stickers, textiles, plantas, accesorios, cosmética y decoración, entre otros productos.

La iniciativa busca que estudiantes, docentes, nodocentes y graduados puedan mostrar y comercializar sus propias producciones.