Dos meses de capacitación gratuita: los nuevos cursos que ofrece Cipolletti para conseguir trabajo

Dos opciones gratuitas para vecinos de la ciudad se suman a la oferta del Municipio. Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos.

El Municipio de Cipolletti ofrece nuevos cursos con salida laboral para vecinos de la ciudad.

El Municipio de Cipolletti abrirá durante octubre nuevas capacitaciones gratuitas orientadas a brindar herramientas para la búsqueda laboral y el desarrollo de emprendimientos. Las propuestas estarán vinculadas con la gastronomía y la confección textil, con cupos limitados.

A través de la Dirección de Capacitación y Empleo se pondrán en marcha un curso de Mozo y Camarera y dos capacitaciones destinadas a la confección de trajes de baño . Las actividades tendrán una duración de dos meses.

Las inscripciones serán presenciales y se desarrollarán durante la primera semana de octubre en distintos espacios comunitarios de Cipolletti. Cada propuesta tendrá requisitos específicos de edad, aunque todas estarán destinadas exclusivamente a personas con domicilio en la ciudad.

Antonio Spagnuolo

Curso de Mozo y Camarera en Pichi Nahuel

Una de las alternativas estará dirigida principalmente a personas desocupadas, vecinos interesados en emprender y quienes actualmente se encuentren buscando empleo. Podrán anotarse personas de entre 18 y 45 años que acrediten domicilio en Cipolletti.

La inscripción para esta capacitación se realizará el martes 6 de octubre, de 12 a 13, en el Centro de Promoción Comunitaria de Pichi Nahuel, ubicado en Pasaje de los Inmigrantes y América.

El cursado comenzará el miércoles 14 de octubre y continuará durante dos meses. Las clases se desarrollarán todos los miércoles, de 14 a 17, con contenidos teóricos y prácticos vinculados directamente con el trabajo gastronómico.

La capacitación estará a cargo de Rubén Armando Morales, reconocido comerciante cipoleño. La propuesta apunta a que los participantes incorporen conocimientos y herramientas que puedan aplicar posteriormente en diferentes espacios laborales.

Entre los contenidos previstos se encuentran la presentación y reconocimiento del material y equipamiento utilizado, las diferentes formas de preparar las mesas, el armado del salón y las prácticas para adquirir destreza en la utilización de bandejas.

Uno de los aspectos destacados será la posibilidad de realizar prácticas en locales de la ciudad. Además, durante el desarrollo del curso se prevén charlas con invitados sobre servicios turísticos, elaboración de tragos y degustación de té, entre otras actividades.

Dos cursos para aprender a confeccionar trajes de baño

En paralelo, el Municipio lanzará dos capacitaciones sobre confección de trajes de baño. En este caso, estarán destinadas a personas de entre 18 y 65 años con domicilio en Cipolletti y también tendrán una duración aproximada de dos meses.

El objetivo será proporcionar conocimientos técnicos y prácticos para diseñar, cortar y confeccionar diferentes prendas de baño. La formación incluirá técnicas de moldería, costura y terminación aplicadas especialmente sobre telas elastizadas y materiales utilizados en este tipo de indumentaria.

La iniciativa busca fortalecer las herramientas laborales de los participantes y, al mismo tiempo, ofrecer conocimientos que permitan desarrollar emprendimientos textiles propios o generar nuevas oportunidades de inserción laboral dentro del sector de la confección.

Una de las capacitaciones funcionará en el CPC de Pichi Nahuel. La inscripción será el jueves 8 de octubre, de 11 a 12, mientras que las clases se desarrollarán los jueves, de 14 a 17.

La segunda propuesta tendrá como sede el Salón Multipropósito de las 1200 Viviendas, ubicado en La Plata Este 1415. Allí las inscripciones serán el viernes 9 de octubre, de 11 a 12, y el cursado será los viernes, de 13 a 16.

Ambas capacitaciones estarán a cargo de Carina Broda Mollar. Durante las clases se trabajará sobre las características de las prendas de baño y las diferencias existentes entre modelos femeninos, masculinos e infantiles, incluyendo bikinis, enterizas, shorts, slips y mallas infantiles.

Vías de contacto

Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8 a 13, a través de WhatsApp a los números 299-5789466 y 299-6832546, o acercarse a la Dirección de Capacitación y Empleo.

La oficina funciona en el edificio municipal de Yrigoyen 379, octavo piso. También se encuentra disponible para consultas el correo electrónico [email protected]. En todos los casos, las inscripciones son presenciales y los cupos disponibles son limitados.