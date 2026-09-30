Explotó un calefactor en el CET 22 y dos docentes tuvieron que recibir asistencia médica

Dos docentes debieron recibir asistencia médica tras "un desperfecto" en un calefactor del CET 22. Unter denunció fallas previas. ¿Qué dijo el Consejo Escolar de Cipolletti?

Un calefactor explotó en la jornada de este miércoles en el CET 22. Dos docentes debieron recibir asistencia médica.

Un incidente con un calefactor generó momentos de preocupación durante la mañana de este miércoles en el CET 22 de Cipolletti . El artefacto sufrió un desperfecto cuando comenzaba la jornada escolar y dos docentes debieron ser asistidas en un centro de salud.

El episodio ocurrió a primera hora en el sector donde funcionan la sala de TIC y la biblioteca del establecimiento educativo. Según denunció el gremio Unter , el calefactor “reventó” y afectó a dos trabajadoras que se encontraban en las instalaciones.

Tras lo sucedido, desde el Consejo Escolar de Cipolletti informaron que recibieron el llamado del equipo directivo e intervinieron para verificar el inconveniente. Además, indicaron que gasistas matriculados quedaron a cargo de determinar las causas del desperfecto.

El incidente abrió nuevamente una discusión respecto del mantenimiento de los sistemas de calefacción en los edificios escolares. Desde Unter Cipolletti aseguraron que la institución había solicitado previamente reparaciones sobre el artefacto y cuestionaron las intervenciones realizadas hasta ahora.

Unter denunció que habían solicitado reparar el calefactor

Fabián Oliva, secretario gremial de Unter Cipolletti, se acercó hasta el establecimiento luego de conocerse el episodio y explicó que dos trabajadoras de Educación resultaron afectadas por el incidente y posteriormente tuvieron que recibir asistencia médica.

“Nos encontramos afuera de las instalaciones del CET 22, donde hoy a primera hora reventó un calefactor de la sala de TIC y biblioteca, afectando a dos trabajadores de Educación”, manifestó Oliva al referirse a lo ocurrido durante la mañana.

El dirigente sindical aseguró que desde la comunidad educativa habían advertido anteriormente sobre problemas en el equipo. “Es un calefactor que se viene solicitando la reparación desde hace mucho tiempo por parte de la institución”, sostuvo el representante gremial.

Oliva también cuestionó la respuesta que, según afirmó, había recibido anteriormente la escuela. Señaló que cuando se realizan intervenciones desde el Consejo Escolar se trataría de “simples parches o reparaciones” y planteó dudas respecto de quiénes ejecutan esos trabajos.

Desde el sindicato reclamaron que las reparaciones vinculadas con instalaciones de gas sean realizadas con las garantías técnicas correspondientes. También solicitaron información sobre los controles efectuados debido al riesgo que pueden representar desperfectos de este tipo dentro de establecimientos educativos.

El antecedente que recordó el gremio

Durante su declaración, Oliva recordó además otro episodio que habría ocurrido en el mismo establecimiento durante 2020. Según indicó, aquella situación también estuvo relacionada con un calefactor y habría tenido consecuencias sobre la salud de un trabajador de Educación.

“También sucedió lo mismo con otro calefactor en esta institución en el año 2020, afectando la salud del trabajador”, sostuvo. Desde el gremio utilizaron ese antecedente para reforzar el pedido de una revisión integral de los equipos.

“Solicitamos al Consejo Escolar que deje de hacer parches, que ponga en condiciones la escuela y presente los informes técnicos como corresponden ante los peligros que genera el gas en las instituciones”, expresó el secretario gremial de Unter Cipolletti.

La respuesta del Consejo Escolar de Cipolletti

Desde el Consejo Escolar difundieron un comunicado oficial en el que calificaron lo sucedido como un “desperfecto” de un calefactor ubicado en la biblioteca y detallaron las medidas adoptadas luego de recibir la comunicación de las autoridades escolares.

“Ante el llamado del equipo directivo se intervino de inmediato para verificar el inconveniente que presentó un calefactor en la biblioteca de la escuela”, indicaron desde el organismo dependiente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.

Según precisaron oficialmente, gasistas matriculados comenzaron a intervenir para determinar cuál fue el desperfecto sufrido por el equipo. Además, anticiparon que el calefactor involucrado será reemplazado por uno nuevo en el mismo sector del establecimiento educativo.

El Consejo Escolar anunció también una revisión más amplia de las condiciones de calefacción del CET 22. En ese sentido, informó que se realizará “un informe general de los demás artefactos de la institución”, además de reemplazar el equipo afectado.

Finalmente, el organismo señaló que mantuvo un diálogo con docentes que se encontraban en la biblioteca al momento de la intervención. De acuerdo con el comunicado difundido este miércoles, las trabajadoras realizarán los chequeos correspondientes tras el episodio ocurrido durante la jornada escolar.