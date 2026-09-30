Asambleas del gremio SITRAMUCI en la comuna por reivindicaciones de los trabajadores municipales

El gremio SITRAMUCI concreta asambleas y reuniones con los trabajadores para gestionar mejoras laborales, contractuales y de los salarios.

La dirigencia del gremio SITRAMUCI se reúne y consulta a los trabajadores de la comuna en asambleas en las que se perfilan las demandas y planteos que se gestionarán ante el Ejecutivo municipal.

El gremio SITRAMUCI viene concretado asambleas de trabajadores en distintos sectores del Municipio para discutir los planteos más sentidos del personal. A partir de las conversaciones mantenidas, la organización sindical ya conoce que las demandas más generalizadas se focalizan en el pase a planta de contratados, la recategorización de empleados y la necesidad de un convenio colectivo de trabajo.

Además, por supuesto, entre los planteos figura siempre el de contar con mejores salarios, lo que conforma con las demás reivindicaciones la base de los requerimientos básicos y de las gestiones que el gremio efectúa ante las autoridades de la comuna. En otras palabras, lo que dicen los trabajadores marca la línea de acción del sindicato.

El mecanismo de las asambleas y la consulta permanente a los afiliados y empleados en general forma parte del modelo sindical asumido desde sus comienzos por SITRAMUCI , de acuerdo con el titular de la organización, Omar Meza.

El gremio SITRAMUCI ha venido realizando asambleas en distintas áreas del Municipio. A los trabajadores les gustaría que se avance en el pase a planta de contratados, en que se concrete una recategorización y que se discuta y defina un convenio colectivo de trabajo.

A este respecto, cabe recordar que el pasado 14 de septiembre el gremio cumplió 14 años de existencia. Es el sindicato de más reciente conformación entre los que actúan en el Municipio y a lo largo de todo este tiempo en su labor ha procurado seguir un camino de "coherencia, lucha y crecimiento".

Así, en esos términos, se destacó en un posteo de SITRAMUCI en las redes sociales el día del cumpleaños de la organización. En el texto, se puso de relieve también que, al comenzar a funcionar, "sabíamos que la única forma de cambiar la realidad del empleado municipal era manteniéndonos firmes. Catorce años después, esa convicción sigue intacta".

En el mensaje, se resalta el papel cumplido por Meza al frente del gremio, ya que en los años transcurridos ha estado siempre "a la cabeza defendiendo el salario y la dignidad municipal". Bajo su conducción, el sindicato "no solo resistió en las calles, sino que creció institucionalmente: conquistamos nuestra personería, logramos la estabilidad para cientos de compañeros y fundamos nuestra propia Mutual para cuidar a la familia municipal".

El gremio sigue adelante

Sin embargo, las exigencias de la realidad no dan tregua y el gremio sigue adelante con sus reuniones, asambleas y conversaciones con los afiliados y los trabajadores en general de la comuna.

En particular, se han concretado asambleas en distintas áreas de Servicios Públicos, de Obras Públicas y en el sector de la recolección de residuos y de barrido y limpieza de calles. Y es en el diálogo con los trabajadores en todos esos encuentros donde "la gente está planteando los temas sobre el pase a planta de contratados, la recategorización y el convenio colectivo propio" para los municipales cipoleños.

Así lo puntualizó Meza, quien señaló que las asambleas fueron de carácter "informativo" y sus resultados fueron "bien interesantes" para la labor de SITRAMUCI.

Beneficios para los trabajadores

Ahora, "nosotros tenemos el compromiso de insistir ante el Ejecutivo municipal para poder este obtener este tipo de beneficios que ayudarían a los trabajadores".

Indicó que "hay compañeros que ya tienen 11, 12 ó 13 años de antigüedad trabajando como contratados y necesitan y están buscando la estabilidad laboral" que otorga el pasar a integrar la planta permanente del Municipio.

Además, "hay trabajadores con mucha antigüedad que están esperando ser recategorizados, ya que hace muchos años que no se da una recategorización".

Y, a todo esto, se suma que "el personal todo está esperando el convenio colectivo de trabajo".

Anhelo de mejora permanente

Se trata de asuntos que, de avanzarse en su materialización, ayudarán a "mejorar un poco la vida del trabajador, porque, a la vez, hay un anhelo de mejora permanente de los trabajadores".

Así las cosas, los empleados municipales "necesitan ser reconocidos por lo que hacen, ya que siempre apuntan a que la calidad del servicio público sea lo mejor que se pueda. Los trabajadores saben que quienes pagan los salarios son los vecinos" y, por tal motivo, se aplican al cumplimiento de su deber.

Meza enfatizó que "si los trabajadores nos capacitamos y nos reconocen, realmente, un sueldo digno como corresponde, olvídate que la motivación va a ser doble. Claro, entendemos el contexto del país" en que se desenvuelve el Municipio, indicó, pero no olvidó referir que son también los trabajadores los que sufren la realidad de la crisis, con precios y alquileres que no paran de subir y no hay plata que alcance.

Un reconocimiento al recurso humano

En consecuencia, sabiendo que "los sueldos municipales vienen muchos años postergados, sería una caricia para los trabajadores" acceder a una mejor cuantía en sus ingresos, sería "un reconocimiento al recurso humano de la Municipalidad. Se vería con muy buenos ojos de parte de SITRAMUCI".

Mientras tanto, lograr que se concrete el pase a planta de contratados y la recategorización de trabajadores sería un aliciente fundamental. Su implementación "es una decisión política, seguramente que tendrá que tomar el intendente" Rodrigo Buteler.

En el mismo sentido, indicó que desde el gobierno de Buteler "al parecer van a convocar ahora dentro de poco" a la discusión del convenio colectivo de trabajo del Municipio, el cual "es un compromiso de la gestión" el llevar adelante y plasmarlo durante su mandato.

El contrato que se merecen

Un tema que genera especial expectativa es el relacionado con los trabajadores eventuales, que necesitan contar con un contrato efectivo que mejore su situación laboral. Además de que no cobran más de 700.000 u 800.000 pesos, no disponen prácticamente de ningún beneficio.

Por ello, de acceder a un contrato, como el que se busca para ellos, los trabajadores eventuales pasarán a tener "obra social para él, la esposa y los hijos, podrán cobrar horas extras, aguinaldo y el salario de los hijos. O sea, les cambiaría totalmente la ecuación".