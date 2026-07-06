De vuelta al fiado: gremio municipal entrega a afiliados combos de alimentos a pagar por recibo de sueldo

El gremio Sitramuci entrega a los municipales bolsones con combos de alimentos básicos que se pagan por descuento del sueldo. Una suerte de fiado institucional.

En tiempos de bolsillos flacos, el gremio Sitramuci tiene en marcha hace un par de meses la entrega de combos de alimentos básicos a trabajadores del Municipio. Los bolsones se fían, con pagos que constarán en la liquidación de haberes.

Viendo que los sueldos de los municipales son muy bajos y se acaban apenas cobrar, el gremio Sitramuci puso en marcha hace un tiempo un servicio de entrega de productos alimentarios a los adherentes que lo necesitan, a pagar por descuento en el recibo de sueldo. Es como una forma de fiado, un fiado institucional, ahora que poquísimos comercios fían.

El gremio, además, estableció un acuerdo con una carnicería para que los afiliados puedan retirar y llevar algunos kilos de carne , y que el pago se pueda hacer 40-45 días después , como para que el trabajador pueda adecuar y preparar su bolsillo para el desembolso.

En Sitramuci, estas alternativas las consideran como servicios de los que se encargará en un futuro próximo la proveeduría que están organizando y definiendo en sus alcances y requisitos a cumplir.

En la sede del gremio Sitramuci, la dirigencia tiene en stock diferentes productos alimenticios básicos para preparar combos y bolsones para entregar a los trabajadores del Municipio. Es una forma de fiado, ya que el pago se difiere a través del descuento en los haberes.

Ante las adversidades económicas que padecen la mayoría de sus afiliados, el gremio impulsó en su momento y tiene en funcionamiento la Mutual de Trabajadores Municipales de Cipolletti, que ya está brindando algunas prestaciones médicas, como las de odontología y de kinesiología y las destinadas a personas con diabetes.

De acuerdo con Omar Meza, titular de Sitramuci, el objetivo que se propuso su organización hace unos dos meses es ayudar a los trabajadores con la entrega de bolsones con alimentos básicos, que les permitan aliviar la difícil realidad que enfrentan, a raíz de los bajos salarios que se pagan en el Municipio.

Treinta días para pagar

El costo de los bolsones se paga descontando el monto correspondiente de los sueldos, de lo que queda constancia en los recibos de los haberes. El dirigente dijo que el descuento se formaliza 30 días después de efectuada la adquisición de los alimentos.

"Tenemos el sueño de armar una proveeduría para atender a los compañeros. Ya armamos una mutual y la proveeduría la estamos preparando, le estamos poniendo onda", enfatizó.

Bolsones con alimentos

Mientras, el gremio no se queda quieto. Y da una mano a las economías familiares de los afiliados y los trabajadores más urgidos. Los productos que contienen los bolsones se pagan a precios incluso menores a los que existen en el sector comercial, lo que representa una ayuda extra.

Meza indicó que "el combo" de productos alimentarios que se entregan en los bolsones lo conforman artículos de primera necesidad como harina, azúcar, fideos, lentejas, yerba mate, té, aceite y huevos, y "de a poquito le vamos agregando más cosas".

"Es una ayuda, con lo principal, porque los compañeros cobran y el día tres de cada mes ya no tienen plata. La gran mayoría de los trabajadores municipales tiene familia, un hogar que mantener y muchos, además, deben pagar alquiler. La plata no alcanza para nada y casi todos tienen que buscar y hacer changas después del trabajo en el Municipio para subsistir. Y ni así les alcanza", manifestó.

Tres o cuatro hijos

"Yo diría que no menos del 90 por ciento de los trabajadores municipales tiene salarios por debajo de la línea de la pobreza y muchos tienen tres o cuatro hijos en su familia", recalcó.

"Hoy, nadie te da fiado, nadie te fía la comida", señaló y dijo que, de algún modo, la entrega de bolsones constituye una manera de fiar, en el actual contexto tan complejo y problemático, de bolsillos flacos, de la clase trabajadora de la Argentina.

Y es que los municipales tampoco pueden acudir siempre a la tarjeta de crédito y otras formas de pago por endeudamiento, ya que, al final, puede resultar contraproducente. "Los compañeros que pueden hacer uso de la tarjeta de crédito en muchos casos la tienen ya saturada", resaltó.

Con fondos del gremio

Los bolsones de alimentos se pagan, no se regalan. Sus productos han sido adquiridos con los acotados fondos de que dispone el sindicato y, por eso, no se pueden regalar, ya que, de hacerlo, muy pronto el gremio se quedaría sin posibilidad de renovar sus stocks disponibles.

El gremio Sitramuci busca ayudar a los trabajadores municipales con combos de alimentos básicos cuyo pago se difiere un mes.

Los trabajadores municipales que necesiten acceder al combo de alimentos básicos pueden dirigirse a la sede de Sitramuci, en Urquiza 910, de 7.30 a 14.30. Allí podrán retirarlo y hacer frente a los requerimientos imprescindibles de la nutrición personal y familiar.