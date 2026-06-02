Récord de capacitación en Cipolletti: más de 700 personas ya se formaron en manipulación segura de alimentos

El municipio abrió una nueva fecha de inscripción para los cursos de junio, que se dictarán en modalidades virtual y presencial.

El curso de manipulador de alimentos es necesario para buscar empleo en el rubro gastronómico.

Durante el presente año 2026 , el Municipio de Cipolletti ha consolidado una política activa de capacitación en seguridad alimentaria, alcanzando un impacto significativo en la comunidad local. A través de la secretaría de Fiscalización , se informó que en lo que va del año se han dictado 10 cursos , logrando capacitar a más de 700 personas en la manipulación segura de alimentos.

Este compromiso con la salud pública y la regularización comercial tuvo un hito destacado durante el pasado mes de mayo , cuando se alcanzó un récord absoluto de inscriptos para realizar la capacitación, registrando un total de 200 personas preinscriptas . Como resultado directo de este esfuerzo sostenido, las autoridades confirmaron la emisión de un total de 742 carnets de manipulador de alimentos , una cifra que engloba tanto a los vecinos que participaron de los trayectos formativos organizados por el municipio como a los solicitantes externos que tramitaron su certificación de forma independiente.

El Carnet de Manipulador de Alimentos es un documento oficial que certifica que una persona ha recibido formación adecuada sobre higiene y seguridad alimentaria. Su tramitación y vigencia resultan indispensables para garantizar las buenas prácticas en la cadena comercial local y proteger la salud de los consumidores.

curso manipulador alimentos El curso de manipulador de alimentos es necesario para buscar empleo en el rubro gastronómico.

De acuerdo con la normativa vigente, este documento es obligatorio para cualquier persona que, por su actividad laboral, tenga contacto directo con alimentos en alguna de las siguientes etapas:

Preparación o elaboración.

Envasado o almacenamiento.

Transporte o distribución.

Venta, suministro o servicio.

Nueva fecha de inscripción online para el mes de junio

Con el objetivo de dar continuidad a esta demanda creciente, el municipio ya definió el cronograma correspondiente para el próximo período formativo. El próximo miércoles 10 de junio se realizará, a partir de las 8, la inscripción formal para realizar el curso de manipulación de alimentos correspondiente al presente mes de junio.

El trámite deberá efectuarse obligatoriamente a través de la página web oficial del Municipio. Los interesados en concretar la capacitación deben cumplir de manera estricta con los siguientes requisitos: poseer domicilio en Cipolletti, contar con una dirección de correo electrónico activa y completar el formulario de inscripción digital el mismo día en que se habilite la convocatoria.