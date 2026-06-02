Estudiantes coparon el CCC en el inicio de la Expo Vocacional de Cipolletti

Cientos de adolescentes recorren stands, asisten a charlas y exploran opciones formativas disponibles cerca de casa para proyectar su futuro sin emigrar.

Adolescentes de escuelas secundarias comenzaron a recorrer con éxito la primera jornada de la Expo Vocacional que se desarrolla en Cipolletti.

Cipolletti abrió una nueva edición de su Expo Vocacional con una fuerte convocatoria de estudiantes secundarios que, desde temprano, colmaron las instalaciones del Complejo Cultural Cipolletti ( CCC ) en busca de definir su futuro académico.

La propuesta, que se desarrolla durante dos jornadas intensivas, reúne más de 500 opciones educativas entre carreras universitarias, terciarias, tecnicaturas y oficios, consolidando a la ciudad como un polo educativo en crecimiento dentro del Alto Valle.

La iniciativa no solo convocó a jóvenes de Cipolletti, sino también a estudiantes provenientes de localidades vecinas como Cinco Saltos y Fernández Oro , quienes llegaron con sus escuelas para recorrer los distintos stands, participar en charlas y asistir a talleres de orientación vocacional. El evento está especialmente orientado a alumnos de quinto año, aunque permanece abierto a toda la comunidad.

EXPO VOCACIONAL 2026 ECP (58) Universidades públicas y privadas, se presentan en estas dos jornadas a ofrecer sus alternativas de carreras. Estefania Petrella

Una ciudad que se consolida como polo universitario

El intendente Rodrigo Buteler destacó la magnitud de la oferta académica y el rol que cumple la Expo en la toma de decisiones de los jóvenes. “Cuando uno hace la Expo toma real conciencia de lo universitario que somos como ciudad. Hoy tenemos más de 500 propuestas académicas y seguramente hay muchas más en el mercado. Esto nos posiciona como una verdadera región universitaria”, afirmó en diálogo con LM Cipolletti.

En ese sentido, subrayó el cambio de paradigma respecto a décadas anteriores. “Antes, para estudiar había que irse a ciudades como Bahía Blanca, Córdoba o Buenos Aires. Hoy, esta región ofrece prácticamente todas las carreras y la idea es que los jóvenes puedan quedarse, formarse y desarrollarse acá”, señaló.

El desafío de acercar la oferta a los estudiantes

La Expo busca funcionar como un puente entre las instituciones educativas y los estudiantes. Según explicó Buteler, uno de los principales objetivos es facilitar el contacto directo con universidades e institutos, permitiendo que los jóvenes puedan resolver dudas y conocer de primera mano las distintas alternativas.

“Sabemos que en quinto año es difícil decidir qué estudiar. Queremos acompañar a las familias en ese proceso y brindar herramientas concretas”, sostuvo el jefe comunal, quien además remarcó la importancia de generar espacios institucionales donde confluyan la oferta educativa y la demanda juvenil.

EXPO VOCACIONAL 2026 ECP (50) Estudiantes de Cipolletti, Cinco Saltos y Fernández Oro son protagonistas. Estefania Petrella

Más instituciones y nuevas oportunidades

Por su parte, Adriana Dietrich, concejal y directora de Niñez y Adolescencias de la ciudad, remarcó el crecimiento de la Expo y el carácter inclusivo de la propuesta. “Todo está pensado para los chicos. Este año no solo contamos con las instituciones habituales, sino que se sumaron propuestas de Neuquén y General Roca, ampliando aún más el abanico de opciones”, indicó.

La funcionaria también destacó la importancia de comenzar a pensar el futuro desde etapas más tempranas. “Si bien está orientada a estudiantes de quinto año, también participan jóvenes de tercero y cuarto que ya empiezan a proyectarse. La idea es que puedan hacerse preguntas y descubrir qué les gusta”, explicó.

Dentro de la programación, se desarrollan charlas de orientación vocacional en distintos horarios a lo largo de la jornada, con el objetivo de brindar herramientas para la toma de decisiones. Estas instancias invitan a los estudiantes a reflexionar sobre sus intereses, habilidades y expectativas a futuro.

En paralelo, los stands permiten un contacto directo con referentes de universidades e institutos, generando un espacio de intercambio clave para despejar dudas y conocer en profundidad cada propuesta académica.

EXPO VOCACIONAL 2026 ECP (1) Más de 500 propuestas educativas son parte de la oferta académica para cientos de jovenes. Estefania Petrella

Vaca Muerta y el horizonte laboral en la región

Un factor determinante en la elección de carreras es el contexto productivo de la región, especialmente el impacto de Vaca Muerta. En ese sentido, Dietrich señaló que existe una creciente expectativa entre los jóvenes respecto a la posibilidad de desarrollarse profesionalmente sin emigrar.

“Hoy está muy presente la idea de que estudiar acá también implica la posibilidad de trabajar en la zona. El crecimiento demográfico y económico genera nuevas demandas laborales, no solo en la industria energética, sino también en servicios asociados”, sostuvo.

Esta realidad refuerza el valor estratégico de la formación académica local. “Saber que cerca de nuestras casas hay opciones, incluso públicas, para seguir estudiando, es algo que debemos valorar. Es una oportunidad concreta para el desarrollo personal y profesional”, agregó.

EXPO VOCACIONAL 2026 ECP (20) Las carreras vinculadas al sector Vaca Muerta, tienen mayor repercusión. Estefania Petrella

La Expo se consolida así como un espacio central en el calendario educativo de la región, no solo por la cantidad de propuestas que reúne, sino por su capacidad de acercar el mundo académico a los jóvenes en un momento decisivo de sus vidas.

Con una convocatoria sostenida, una oferta en expansión y un contexto regional que demanda cada vez más formación, el evento refleja el crecimiento de Cipolletti como ciudad universitaria y su apuesta a retener talento local, promoviendo el desarrollo educativo y laboral en el Alto Valle.