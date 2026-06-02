Rodrigo Buteler tras el incendio de La Anónima: "El fuego está contenido y una relocalización previa evitó una tragedia"

El intendente de Cipolletti recorrió el depósito de La Anónima. Destacó el trabajo de lo Bomberos Voluntarios para contener las llamas. El operativo continuará durante todo el día.

Desde las primeras horas de este martes, Bomberos Voluntarios y personal del Municipio de Cipolletti trabajaron para contener el incendio que destruyó por completo el depósito regional de La Anónima , ubicado en la calle Tres Arroyos . Pese a la magnitud del siniestro, no hubo personas heridas.

En una recorrida directa junto a las autoridades de seguridad y de los cuerpos de rescate, el jefe comunal evaluó el impacto de las llamas y anticipó que el operativo en el sector se extenderá durante varias horas, con un corte de calles para reducir riesgos.

Buteler destacó de manera primordial que el peligro de propagación del incendio ha sido totalmente neutralizado por las dotaciones de Bomberos que trabajaron en el lugar.

Recorrida en el lugar y reconocimiento en el Día del Bombero

El mandatario local se hizo presente en el complejo logístico para constatar la magnitud de los daños materiales, los cuales calificó como totales. Coincidentemente con la conmemoración del Día del Bombero Voluntario, Buteler inició sus declaraciones ponderando el desempeño y la entrega del personal que combatió el fuego en condiciones extremas desde las dos y media de la mañana.

"Y así es, acá estamos recorriendo con el jefe de bomberos y con todas las autoridades el depósito regional de La Anónima que tiene pérdidas completas por el incendio que inició de madrugada. La verdad que lo primero que hay que decir es, en el día del bombero, mandarles un saludo y felicitarlos porque el trabajo que han hecho acá es realmente para destacar", afirmó de manera categórica el intendente de Cipolletti.

Incendio deposito La Anonima 1

Control del fuego y pedido de paciencia a la comunidad

A pesar de la espectacularidad de las llamas y las densas columnas de humo observables desde distintos puntos de la ciudad, el jefe comunal llevó un mensaje de calma a la población, remarcando que el siniestro se encuentra bajo estricto control perimetral gracias al esfuerzo conjunto de diversas dotaciones.

"No tenemos que lamentar heridos, víctimas fatales, no tenemos que lamentar que el incendio se haya propagado para propiedades aledañas. El incendio ahora está contenido, por supuesto vamos a tener humo todo el día porque hay mucho material inflamable, así que desde ese punto de vista podemos estar tranquilos", manifestó Buteler tras recorrer el lugar.

"Bomberos tiene controlada la situación, pero hay que mantener cerrada la calle Tres Arroyos, con lo cual le pedimos paciencia a los vecinos, va a seguir habiendo humo durante todo el día, pero para tranquilidad de todos los bomberos han hecho un trabajo excelente", detalló.

Incendio Deposito La Anonima Cipolletti El intendente Rodrigo Buteler recorrió la zona del incendio en el depósito de La Anónima. Antonio Spagnuolo

Ante la consulta sobre las condiciones del sector afectado, que actualmente permanece sin suministro de luz ni de gas por estrictas razones de seguridad, el intendente remarcó la inmediata activación de los recursos de la comuna y el soporte regional recibido: "Se trabajó en conjunto con Protección Civil y Bomberos. Hay que agradecer a las dotaciones de bomberos de las localidades vecinas también que rápidamente se pusieron a disposición".

Efectividad de los protocolos de evacuación

Otro de los ejes resaltados por el titular del Ejecutivo municipal fue la correcta aplicación de los planes de emergencia internos de la firma comercial. La sincronización de las tareas impidió situaciones de riesgo para los operarios y permitió poner a resguardo activos de alto peligro de explosión.

"Alcanzaron el protocolo de evacuación, funcionó bien, se evacuaron los camiones que estaban descargando, los trabajadores también se evacuaron, ahí agotó un cambio de turno con lo cual, bueno justo había trabajadores y camiones, que también alcanzaron a correrlos", detalló sobre la secuencia de evacuación durante la madrugada.

El traslado de la toma que evitó más riesgos

Para finalizar, Rodrigo Buteler reflexionó sobre una coincidencia de la gestión local que resultó determinante para evitar que el incendio se transformara en una tragedia para Cipolletti, haciendo alusión a la reciente erradicación de un asentamiento informal colindante a las estructuras colapsadas.

buteler incendio El intendente Rodrigo Buteler recorrió la zona del incendio en el depósito de La Anónima.

"Dentro de lo trágico de la situación no lamentamos cosas externas al incendio y sí la verdad que recordamos que hace semanas relocalizamos a 31 familias que vivían en situación muy precaria justo pegado al galpón en de La Anónima que se incendió, así que creo que eso también evitó que tengamos que lamentar ningún tipo de herido o víctima fatal. Por suerte esas cosas que casualmente se dan de esa manera", concluyó el mandatario local.