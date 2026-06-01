Cientos de estudiantes harán la Promesa a la Bandera en Cipolletti: cómo participar del gran acto

La ceremonia reunirá a alumnos de cuarto grado de escuelas públicas y privadas. Habrá propuestas artísticas para toda la familia.

La ceremonia se realizará el próximo 19 de junio a las 10 en el Estadio Municipal. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti convocó a las escuelas públicas y privadas de nivel primario a participar del tradicional acto de Promesa a la Bandera , uno de los momentos más significativos en la vida escolar de miles de estudiantes .

La ceremonia se realizará el próximo 19 de junio a las 10 en el Estadio Municipal , ubicado sobre calle Naciones Unidas 1700, y estará destinada a los alumnos de cuarto grado que este año realizarán el compromiso con la insignia nacional.

La actividad busca conmemorar el profundo significado de la Bandera Argentina y reafirmar los valores, principios e ideales que representa.

Como cada año, los estudiantes serán los protagonistas de una jornada cargada de emoción, acompañados por docentes, familias y autoridades.

Cómo anotarse para participar

Desde el municipio informaron que las instituciones educativas interesadas en formar parte del acto deberán confirmar su participación antes del 15 de junio.

Para ello deberán enviar un correo electrónico a [email protected] detallando:

Nombre de la escuela.

Nombre y apellido del referente institucional.

Número de teléfono de contacto.

Cantidad de alumnos participantes.

Turno al que pertenece la institución.

Una jornada para disfrutar en familia

Además del acto protocolar, la celebración incluirá una propuesta artística pensada para compartir en familia y vivir una verdadera fiesta patria.

También se invitó a las escuelas a asistir con sus banderas de ceremonia, escoltas y delegaciones estudiantiles para darle un marco especial al encuentro.

Hasta cuándo hay tiempo para confirmar

Las escuelas tendrán plazo hasta el lunes 15 de junio para informar su participación.

Desde el municipio destacaron que se espera una amplia convocatoria y remarcaron la importancia de acompañar a los estudiantes en una fecha que quedará grabada para siempre en su trayectoria escolar.