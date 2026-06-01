Nueva edición de la Feria Semilla en Cipolletti: gastronomía, fiesta mundialista y festejos por el Día del Padre

El tradicional encuentro se instalará en el Paseo del Ferrocarril durante tres jornadas, sumando a la Feria de la Economía Social. Los detalles

La ciudad de Cipolletti se prepara para recibir un evento clave que fusionará la pasión, la gastronomía regional y el encuentro comunitario. Los días viernes 19 (en el horario de 17 a 0 horas), sábado 20 (de 12 a 22) y domingo 21 de junio (de 12 a 22 ) se llevará a cabo la edición Mundial de la Feria Semilla .

En esta oportunidad, el evento sumará un atractivo especial con la participación simultánea de los emprendedores y artesanos que integran la Feria de la Economía Social .

El desarrollo de las tres jornadas tendrá lugar en el Paseo del Ferrocarril , un céntrico espacio verde situado sobre la calle Fernández Oro . La locación ha sido seleccionada como un punto ideal para combinar actividades al aire libre, entretenimiento y servicios, promoviendo la asistencia de familias y grupos de amigos.

La propuesta general se encuentra fuertemente vinculada a dos acontecimientos clave del calendario local: el marco de celebraciones del Mundial 2026 y el festejo del Día del Padre.

Tres jornadas de Paseo Gastronómico y Emprendedores

La infraestructura del evento contempla un despliegue organizativo segmentado para dar lugar a los distintos sectores productivos locales y regionales. La distribución de los puestos estará configurada de la siguiente manera:

30 puestos de productores y elaboradores gastronómicos provenientes de toda la región, abocados a exponer y comercializar productos con identidad local.

40 stands de la Feria de Economía Social , conformados íntegramente por artesanos y emprendedores locales que exhibirán sus manufacturas y creaciones independientes.

20 carros gastronómicos y un sector específico de Fuegos, donde se concentrará una variada oferta de platos al paso, opciones preparadas a las brasas, Shawarma, licuados, jugos naturales y un espacio reservado para los productores de cerveza artesanal.

feria semilla cipo La Feria Semilla anunció una nueva fecha en Cipolletti.

Actividades recreativas y entretenimiento familiar

Bajo la consigna de generar una propuesta participativa y comunitaria llamada "Semilla Mundialista", la organización ha dispuesto una agenda de actividades dinámicas para todo el público asistente. En el Espacio de Juegos se montará un sector recreativo con canchas de fútbol-tenis, orientadas especialmente a incentivar la interacción entre las familias, promoviendo el juego compartido entre padres e hijos en su día especial.

Asimismo, el cronograma incluye una serie de charlas en vivo orientadas a la cocina, los deportes y las costumbres populares, complementadas con trivias interactivas destinadas a la participación del público y bloques musicales coordinados por DJs locales.

Por otra parte, se destaca el Show de Fuegos en Vivo, que presentará intervenciones de gran escala en la zona de cocción. Este atractivo visual incluirá preparaciones masivas como una paella gigante y cocina al disco junto a cocineros e instituciones invitadas de la región.

Sorteos diarios para los asistentes

Con el fin de potenciar el carácter festivo de las tres jornadas, se instrumentarán dinámicas de sorteos diarios abiertos a quienes asistan al predio de la calle Fernández Oro. Entre los premios previstos se detallan camisetas oficiales de la Selección Argentina, grandes tablas de picadas, vouchers de consumo utilizables de forma directa en los diferentes puestos de la feria y canastas completas de productos otorgadas por las marcas auspiciantes.

De este modo, se consolida una alternativa integral de recreación para los habitantes de Cipolletti y de todo el Valle, enfocada en compartir gastronomía regional, juegos y cultura popular en un ambiente seguro y familiar.