Semilla llega a la Feria del Libro: gastronomía local, tragos y clases de cocina

La feria Semilla comenzará a las 18.00 hasta las 00.00 horas de este viernes 14 de noviembre.

Hoy comenzará la Feria Semilla como punto gastronómico de la Feria del Libro en Cipolletti desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de noviembre . El sector estará ubicado en la Globa externa del patio del Complejo Cultural Cipolletti , con entrada libre y gratuita . Habrá clases de cocina, demostraciones de productores y 20 foodtrucks con múltiples propuestas gastronómicas.

El espacio estará destinado al maridaje entre la gastronomía local, el arte narrativo, la escritura, clases de cocina y producciones artísticas que se encontrarán en la 20° edición de la Feria que celebra la lectura.

La feria Semilla iniciará este viernes 14 a partir de las 18 hasta las 00.00. El sábado 15 y domingo 16 comenzará a las 12 del mediodía para que los visitantes puedan almorzar. Y se extenderá hasta las 00.00 con el cierre musicalizado por la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico.

El recorrido está orientado a una experiencia multisensorial, con demostraciones de técnicas culinarias, opciones veganas y libres de gluten, tragos artesanales, jugos naturales y propuestas clásicas a las brasas. También habrá un beer truck y espacios destinados a degustaciones, con el objetivo de reflejar los sabores locales y la producción regional.

feria semilla confites

Clases de cocina con figuras destacadas

La grilla de clases magistrales reunirá a figuras destacadas de la cocina patagónica y nacional, quienes compartirán su mirada sobre los alimentos identitarios de la zona. El sábado se presentarán Marce Maidana y Almendra Guillier a las 18, seguidos por Iwao Komiyama y Ezequiel González a las 19, en una jornada que combinará panadería, pastelería y tendencias contemporáneas.

El domingo continuará la programación con actividades desde el mediodía, cuando llegará la propuesta de Punto Río Negro con Emma Leiva y Hernán DG. Luego, a las 16, participará la Escuela de Cocineros Patagónicos, mientras que desde las 18 habrá intervenciones de Cinthia Zetone junto a Gabriela Martínez, seguidas por Brenda Ottonelli y Cintia Luján a las 19. Mauricio Couly cerrará la jornada a las 20 junto a Ezequiel González.

1762821917001-ecp-feria-del-libro-50 Cientos de estudiantes de todos los niveles asistirán a la Feria del Libro de Cipolletti.

Exposición de sabores regionales en cocina y coctelería

La organización sumará además una acción especial de cocina y coctelería de el Punto Río Negro Provincia, destinada a difundir alimentos característicos y elaboraciones que representan la diversidad productiva del territorio. La iniciativa busca visibilizar ingredientes locales y promover su incorporación en nuevas recetas.

Gaby Martínez, referente de la Feria Semilla destacó que habrán diversas propuestas gastronómicas para todos los gustos. La presentación de la fusión “Lecturas y Sabo-res” nace de la pasión por deleitar los sentidos. Señaló que unir placeres con el deleite de la buena lectura y el disfrute de la cocina regional, constituyen una gran propuesta cultural en la Feria del Libro.

1762821470218-ecp-feria-del-libro-55 La Feria del Libro cuenta con múltiples actividades culturales para los más pequeños.

Los orígenes de la Feria Semilla

La Feria Gastronómica Semilla , tuvo su primera edición en el año 2015 en la estación de tren de General Roca, como una iniciativa que responde a la necesidad de generar un espacio de encuentro entre cocineros y productores de la región, y el público del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. La intención es nutrir y potenciar la identidad gastronómica regional a través de nuevas propuestas, que surgen de la integración entre los productores locales y los cocineros.