Las mejores fotos de una nueva jornada de la 20° Feria del Libro de Cipolletti

La grilla completa del prestigioso evento cultural que se realiza en el Complejo Cultural Cipolletti y que este sábado se vivió a pleno.

La 20° Feria del Libro de Cipolletti “Portales del Tiempo” ya se luce en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) . Comenzó con todo el evento cultural que se extenderá hasta el 16 de noviembre con propuestas artísticas, intervenciones culturales, presentaciones literarias y show tecnológicos que invitan al universo de la lectura a través de una experiencia sensorial.

La nueva edición reune a escritores, editoriales, estudiantes y la comunidad lectora de Cipolletti. El circuito literario también se extenderá a la Casa del Escritor y la Casa de la Música.

La celebración incluye la presentación de destacados escritores como Federico Andahazi, Daniel López Rosetti, Gabriela Exilart, Gabriela Margall y del dibujante Miguel Rep . Además, contará con las presentaciones de escritores locales como Santiago Rosa con “Los llibros de las leyendas del Neuquén”, la cuenta cuentos Patricia López y Adela Balmaceda con su libro “Tres de Leyenda”.

apertura feria del libro. Una imagen de la inauguración del viernes. Antonio Spagnuolo.

El cronograma que supera las 50 actividades por día también incluye actividades de muestra de Paleontología, un taller de narración oral, cine-debate, show de magia, taller de historietas, jam de poesía, estatuas vivientes, taller de narración con imágenes para los más pequeños, la proyección de cine INCAA y una clase de cocina oriental de la mano de Iwao Komiyama.

La nueva edición de la feria del libro contará con las presentaciones musicales de Vanesa Vera, el grupo No Convencionales, los estudiantes de la Escuela Municipal de Música y el cierre de la feria estará a cargo de la Orquesta Ocasional del Rock Sinfónico.

La celebración de la lectura también tendrá lugar para el arte visual con la proyección de “Patagonia tierra mítica” de Daniel Brunskole, “La fórmula del amor” de Hernán Descalzo, “La medicina de mi TCA” de Ludmila Leguizamón, “La tumba de las aves” de Maca Montovi y “El Confín de los Misterios” de Ruth María Osses.

El evento cultural también contará con talleres de narración oral, muestras paleontológicas, una presentación de circo de la mano de Marito Diabolista, un taller de Storytelling, cine debate, show de magia con el mago Seba, jam de poesía, un taller de microficciones y una jornada de micrófono abierto a cargo de la Escuela Municipal de Música.

feria del libro (1) La Feria continuó este sábado con mucho público. Antonio Spagnuolo

La secretaria de Cultura, Mariana Prgich, explicó que “se trata de la edición más grande y diversa que hemos tenido. Son 20 años de feria, 20 años de historias y una propuesta para todas las edades con espectáculos, capacitaciones, talleres y arte en vivo”.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la Feria Gastronómica Semilla.

La referente del evento, Gaby Martínez, destacó que esta propuesta une “dos placeres inigualables: el deleite de una buena lectura y el disfrute de la cocina regional”. En esta oportunidad, 30 productores y 20 foodtrucks del Alto Valle presentarán sus sabores en un espacio de maridaje entre lectura y gastronomía bajo el lema “Lecturas y Sabo-res”.

Las mejores fotos del sábado, por Toti Spagnuolo

