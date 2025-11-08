Se juega la cuarta fecha del Regional Amateur con duelos directos por la clasificación

Este fin de semana, la cuarta jornada dejará a equipos cerca de la próxima instancia y a otros lejos de la ilusión.

El Regional Amateur comienza con los partidos de vuelta de la fase de grupos este domingo, con la cuarta fecha. Para algunos equipos esta jornada marcará un paso importante para la clasificación, ya que los deja con un pie en la próxima instancia, mientras que otros se despedirán de esa posibilidad.

La zona 6, integrada por los neuquinos, tiene un duelo interesante con realidades distintas. Uno busca ser el líder del grupo y otro seguir con vida hasta el final de la fase inicial. En 1 de Enero y Moritán, Maronese recibe a Petrolero a partir de las 15 . Martín Molina es el elegido para impartir justicia y contará con la asistencia de Lautaro Fonseca y Lautaro Sandoval.

El Dino está segundo detrás de Independiente con 3 unidades y de quedarse con la victoria será el nuevo puntero. Petro llega último con 1 punto y no quiere despedirse de la competencia. Los de Plaza Huincul buscarán volver a sumar de visitante como lo hicieron en la Chacra ante el Rojo. Esta vez le servirán más los tres puntos, de lo contrario se quedará fuera de la próxima etapa. Independiente de Neuquén tendrá fecha libre .

En el grupo 7, el líder y el escolta se enfrentan en un mano a mano por el primer puesto. Alianza de Cutral Có llega al terreno de Patagonia con puntaje ideal. Los del Pulpo Lencina quieren la cuarta victoria al hilo para poner un pie en la clasificación. El conjunto capitalino lo sigue con 6.

En cancha de la Asociación Deportiva Patagonia, Ulises Jerónimo pitará el inicio del encuentro a partir de las 14:30. El juez principal tendrá a Nicolás García y a Oriana Lillo como asistentes. En la ida el Gallo se quedó con la victoria por 2 a 0.

regional amateur arranque El primer partido del torneo se jugó en la ciudad de General Villegas.

El duelo restante del grupo sufrió una modificación y se adelantó para el sábado a las 19. En Allen, Unión Alem Progresista recibió a San Patricio bajo la atenta mirada de Emilio Cubría. El Mago no sumó unidades y el Santo llegó tercero con 3 puntos a la Mas Linda del Valle, con las intenciones de sumar para no perderle pisada al resto.

La zona 9 es la más pareja, ya que quedaron tres equipos con 6 puntos y para clasificarse de manera directa hay un solo boleto. En la Isla Jordán, Pillmatún, último de la zona sin puntos, recibe a La Amistad que marcha tercera. A partir de las 12:30, Darío Germán Macchi pitará el comienzo junto a Aisha Leszinnsky y Andrea Henriquez sus asistentes.

Media hora más tarde se vivirá otra edición del clásico de General Roca. En el Zit Formiga, Argentinos del Norte espera por la visita del Depo. El Carcelero es el líder por diferencia de gol por sobre el Naranja. Gastón Sandoval tendrá la dura tarea de dirigir uno de los duelos más picantes del futbol valletano. Lautaro Osses y Facundo Moraga completan la terna arbitral. La ida en el Maiolino quedó en manos del Depo por 2 a 0.

Atletico Regina, puntero de la zona 10, también adelantó su partido ante Huahuel Niyeo para el sábado a las 19. El Albo es el único líder del grupo y una victoria ante el último, que tiene una sola unidad, lo deja cerca de clasificarse. Leandro Gatica junto a Ulises Chandia y Fernando Mardones fueron los designados.

Los partidos de la fecha 4 del Regional Amateur

ZONA 6

Maronese – Petrolero 15 hs

ZONA 7

Unión Alem Progresista – San Patricio 19 hs (sábado)

Patagonia – Alianza 14:30 hs

ZONA 9

Academia Pillmatún – La Amistad 12:30 hs

Argentinos del Norte – Deportivo Roca 13 hs

ZONA 10