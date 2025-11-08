Boca y River se miden en un Superclásico caliente: hora, formaciones y TV

El Xeneize y el Millonario disputan un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Boca recibirá este domingo a River , por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura , en el que será uno de los Superclásicos más importantes de los últimos años debido a que ambos equipos pelean por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El encuentro, que está programado para las 16 , se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” , y se podrá ver a través de TNT Sports Premium y ESPN Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez y en el VAR estará Héctor Paletta.

Boca llega a este encuentro en un momento donde consiguió una buena regularidad en el Torneo Clausura , ya que ganó tres de sus últimos cuatro partidos. Esto le permitió a los dirigidos por Claudio Úbeda ubicarse primeros en la Zona A con 23 puntos.

Bombonera La hinchada de Boca

Este Superclásico tendrá un valor especial en caso de que el “Xeneize” se quede con el triunfo, ya que se asegurará la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo que no disputa desde el 2023.

River, por su parte, se encuentra en su peor momento del año, tras caer en siete de sus últimas 10 presentaciones. Esta situación había dejado en la cuerda floja a su director técnico, Marcelo Gallardo, pero la dirigencia “Millonaria” le demostró todo su apoyo renovándole para el 2026.

Actualmente, el equipo de Núñez está sexto en la Zona B con 21 puntos. En lo que respecta a la tabla anual, está tercero y se encuentra en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, aunque una nueva derrota lo complicaría seriamente ya que podría ser superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.

Cómo están en la tabla anual

Luego de los títulos de Platense en el Torneo Apertura y de Independiente Rivadavia de Mendoza en la Copa Argentina, este Torneo Clausura pasó a ser clave para Boca y River, que solo podrían clasificar a la Copa Libertadores a través de la tabla anual o levantando el trofeo en el Torneo Clausura.

Es por esta razón que el Superclásico será fundamental para los dos equipos más populares del fútbol argentino, que están muy cerca de conseguir la clasificación a través de la tabla anual.

En dicha tabla, Boca se encuentra segundo con 56 puntos y un triunfo le aseguraría directamente la clasificación a la fase de grupos. Incluso, los dirigidos por Claudio Úbeda continuarían en la segunda posición en caso de sufrir una derrota, aunque estaría obligado a conseguir un buen resultado en la última fecha, cuando reciba a Tigre.

Boca-River-Portada

River, por su parte, está en un muy flojo momento, tras perder en siete de sus últimos 10 partidos. Esto complicó realmente a los dirigidos por Marcelo Gallardo, que marchan terceros en la tabla anual y estarían clasificando solo a la fase previa de la Copa Libertadores.

En caso de ganarle a Boca mantendrían la tercera posición y se ubicarían a uno del “Xeneize”, aunque si empatan o pierden los del equipo de Núñez podrían ser superados por Argentinos Juniors y/o Deportivo Riestra, por lo que peligraría seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026, torneo que disputan de manera ininterrumpida desde el 2015.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura 2025

Fecha 15

Boca – River

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 16. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautado Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River: Franco Armani; Ginzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.