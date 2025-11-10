Fotogalería de la Feria del Libro de Cipolletti: grilla semanal de actividades

La grilla semanal de actividades tendrá talleres, cine-debate y presentaciones de libros. Además, contará con intervenciones culturales y música en vivo.

Cientos de estudiantes de todos los niveles asistirán a la Feria del Libro de Cipolletti.

La Feria del Libro de Cipolletti edición “Portales del Tiempo” continúa siendo un éxito en el Centro Cultural Cipolletti (CCC). El evento inició el viernes y se extenderá hasta el 16 de noviembre con propuestas artísticas, talleres, presentaciones literarias y show tecnológicos que invitan al universo de la lectura a través de una experiencia sensorial.

La nueva feria que celebra las letras y la escritura, sirve para un espacio de encuentro de escritores, editoriales, estudiantes y la comunidad lectora de la ciudad. Durante la semana contará con actividades culturales destinadas a los niños y estudiantes que asistan al evento cultural.

Cronograma semanal de actividades:

El lunes 10 comenzó con el taller “Mitos y leyendas argentinas” de Lucila L Estrange para niños de 11 a 13 años, siguió con el taller de historieta a cargo de Chelo Candia para chicos de 7 a 13 años. Siguió con la obra de teatro “3 Maravillas en el paíz de las Halisias”, y un taller de realización de comic a cargo de Cynthia Eisenberg destinado a chicos de 8 a 13 años.

El martes 11 iniciará con el taller “Narrar con imágenes” de Jimena Nordenstrom, la presentación del libro “Medias Medias” de Sergio “Gito” Minore, la obra de teatro “Robin Hood” del elenco Vendaval y “Audaces, una aventura de película” de Universo Audaz.

El miércoles 12 contará con la presentación de “ronda de canciones” a cargo de Roberta Orlandini, con canciones para la primera infancia, seguirá con la obra de teatro “El Principito” de Estación Limay, el taller “Tuki Tuki” de Vaneda Alanis para niños de 3 a 7 años y finalizará con la obra de teatro “Los engranajes del tiempo” de Rober y la Máquina.

El jueves 13 tendrá la presentación de la obra de teatro “Juan, vos podés!” de Analuna, “Aventura Lunar” de Viatrix Circus, el taller de “Aventuras de cartón” para niños de 2 a 8 años con el caricaturista Chelo Candia. También habrá actividades musicales y cuentacuentos.

El viernes 14 comenzará con una muestra Paleontológica, seguirá con la presentación del libro de Margarita Ávila “Desde la cultura mapuche”, el taller municipal de narración oral coordinado por Gustavo Azar y la presentación del libro de Martín París “El Maravilloso mundo de Oleum”.

Sin embargo, el fin de semana en la Feria del Libro de Cipolletti dejó imágenes destacables:

ECP FERIA DEL LIBRO (48) Estefania Petrella

ECP FERIA DEL LIBRO (40) Estefania Petrella

ECP FERIA DEL LIBRO (157) Estefania Petrella

ECP FERIA DEL LIBRO (127) Estefania Petrella

ECP FERIA DEL LIBRO (139) Estefania Petrella

ECP FERIA DEL LIBRO (103) Estefania Petrella

ECP FERIA DEL LIBRO (159) Estefania Petrella

ECP FERIA DEL LIBRO (56) Estefania Petrella

ECP FERIA DEL LIBRO (116) Estefania Petrella

ECP FERIA DEL LIBRO (67) Estefania Petrella

ECP FERIA DEL LIBRO (55) Estefania Petrella

ECP FERIA DEL LIBRO (89) Estefania Petrella

ECP FERIA DEL LIBRO (10) Estefania Petrella