El perro los marcó y descubrió un cargamento de mariahuana y cocaína

Un control de rutina sobre la Ruta 22 terminó con el secuestro de casi un kilo de cannabis y 152 gramos de sustancias ilegales. Hay dos personas detenidas.

Un control de rutina realizado durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 22 a la altura de Cervantes terminó con el secuestro de más de un kilo de drogas y la detención de dos personas. El vehículo fue interceptado en un operativo de Toxicomanía, Seguridad Vial y la sección de canes, con la intervención del perro “Máximo” que descubrió el cargamento ilegal.

El operativo se desarrolló cerca de las 2 de la mañana, cuando efectivos policiales interceptaron un Ford Focus blanco que circulaba desde Villa Regina hacia el oeste, con destino desconocido. En el vehículo viajaban una mujer de 31 años y un joven de 22, quienes quedaron bajo investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La intervención tomó un giro decisivo cuando “Máximo” , un perro especialmente entrenado para la detección de narcóticos, marcó la puerta del conductor. Ante esa señal, los uniformados dispusieron una requisa del rodado para verificar la posible presencia de sustancias prohibidas.

Durante la inspección encontraron dos envoltorios con cocaína, uno de ellos con 151 gramos y otro con restos de la misma sustancia. También secuestraron tres paquetes de marihuana que arrojaron un peso total superior a los 938 gramos. En conjunto, la cantidad de estupefacientes superó el kilogramo.

WhatsApp Image 2026-05-30 at 12.36.34 Los ocupantes del vehículo venían desde Villa Regina con destino desconocido.

Además de la droga, los agentes incautaron cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y una balanza de precisión. Según se informó, estos elementos constituyen indicios compatibles con actividades vinculadas a la distribución y venta de sustancias ilegales.

La Fiscalía Federal a cargo de Matías Zanona dispuso la detención de ambos ocupantes del automóvil y ordenó el secuestro del vehículo. Los sospechosos quedaron detenidos en la Comisaría 22° de Cervantes, mientras avanza la investigación que contó con la participación coordinada de la División Toxicomanías Alto Valle Este, la Sección Canes de Allen y el Cuerpo de Seguridad Vial.