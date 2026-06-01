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Una casa fue destruida por un incendio: la familia perdió todo y lanzan campaña solidaria

El fuego consumió la vivienda en 15 minutos. Una vecina bombera colaboró para apagar las llamas pero las pérdidas son totales. Piden donación de materiales.

El fuego consumió por completo la vivienda en tan solo 15 minutos. 

El fuego consumió por completo la vivienda en tan solo 15 minutos. 

Un impresionante incendio se desató anoche en una vivienda de Cinco Saltos, el fuego avanzó con rapidez por la casa y consumió gran parte de su estructura, dejando pérdidas materiales totales. Las propietarias no se encontraban en el lugar al momento del siniestro y solicitan la colaboración de la comunidad para reconstruir su hogar.

El foco ígneo consumió por completo la vivienda ubicada sobre la calle José Hernández de Cinco Saltos. Según los vecinos del lugar, las llamas avanzaron con rapidez y en tan solo 15 minutos arrasó con toda la estructura del inmueble.

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Las dueñas estaban trabajando cuando se desató el incendio

Las dueñas del hogar, Lorena y Yamila no se encontraban en su vivienda al momento del incendio, porque estaban trabajando. Los vecinos de la zona alertaron sobre la presencia de las llamas, que avanzaron rápidamente hasta consumir la totalidad de la vivienda.

Una vecina de la pareja, Sol Garay es bombera voluntaria y fue la primera en alertar sobre la presencia del fuego. Su intervención permitió iniciar las tareas para contener el avance del incendio mientras se esperaba la llegada de más ayuda.

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Fotografía: gentileza Seny Radio.

Fotografía: gentileza Seny Radio.

“El fuego duró 15 minutos pero hizo desastre. Gracias a mi prima Sol Garay, que vive al lado de la casa de mi tía y es bombera voluntaria acudió enseguida al domicilio a intentar apagar el fuego y también alertó a los vecinos que también brindaron su ayuda trayendo agua en baldes” explicó Carolina Garay, sobrina de las afectadas.

La intervención de la bombera voluntaria y los vecinos fue clave

La rápida reacción de los vecinos y la colaboración en conjunto evitó que el fuego se propagara hacia viviendas cercanas pero provocó pérdidas materiales totales. El fuego arrasó por completo con electrodomésticos, muebles, indumentaria, elementos de higiene y la estructura del inmueble.

Por esta razón, las dueñas de la casa, Lorena y Yamila apelan a la solidaridad de la comunidad de Cinco Saltos con una colecta para poder reconstruir su hogar y volver a habitar el espacio que levantaron con tanto esfuerzo y dedicación.

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El fuego consumió la estructura del inmueble.

El fuego consumió la estructura del inmueble.

Una colecta solidaria para reconstruir el hogar hecho cenizas

“Me duele ver como mi tía perdió en tan solo 15 minutos lo que tanto le costó construir. Por eso apelo a la solidaridad de la gente si pueden ayudar con cable, tirante machimbre, lijas, rodillos, pintura como para poder pintar!” indicó Garay.

La sobrina de las mujeres organizó una colecta solidaria para afrontar las reparaciones más urgentes en la vivienda para lograr que sea un lugar habitable otra vez. En ese sentido, solicitaron donaciones de cables, tirantes, machimbre, lijas, rodillos, pintura y cualquier otro elemento que sirva para pintar.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Yamila al número de contacto 2995781959 o con Lorena al 2996322296. Cualquier ayuda será recibida para lograr la reconstrucción de un nuevo hogar, desde las cenizas de su anterior vivienda.

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