Volver a empezar: incendio destruyó Hogares de Cristo y necesitan ayuda

"El comedor era el corazón del proyecto", lamentó el padre Luis García, quién celebro que "los chicos" que se recuperan allí "resultaran ilesos". Cómo ayudarlos.

Del dolor y la destrucción a la solidaridad para volver a empezar. Tras el incendio que destruyó el salón-comedor de Chacra Adra, comenzó a multiplicarse la ayuda para reconstruir uno de los espacios más importantes del trabajo que realizan Hogares de Cristo y la Fundación Creando Futuro .

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro ocurrido durante la madrugada del miércoles, desde la organización ya iniciaron una campaña solidaria para reunir fondos y elementos que permitan volver a poner en funcionamiento el lugar en el menor tiempo posible.

Actualmente solicitan colaboración económica a través del alias “adicciones.bs”, además de donaciones de mesas, sillas, cubiertos y otros elementos perdidos en el incendio. También buscan conseguir una globa o carpa de grandes dimensiones para reemplazar provisoriamente el salón destruido.

El espacio afectado funcionaba como comedor diario, lugar de talleres, reuniones grupales, encuentros terapéuticos, celebraciones y actividades comunitarias para alrededor de 30 jóvenes que atraviesan procesos de recuperación de consumos problemáticos.

Ardio Hogar

“El comedor era el corazón del proyecto”, definió el padre Luis García en diálogo con el medio local Radio Noticias, al explicar la importancia del lugar incendiado dentro de la dinámica cotidiana de la chacra.

El sacerdote contó que se enteró de lo ocurrido cerca de las cinco de la mañana, cuando recibió un mensaje de uno de los coordinadores. “La primera reacción fue de dolor”, expresó, al recordar el esfuerzo colectivo realizado para levantar el espacio. “Le pusimos mucho corazón a la construcción de las instalaciones y especialmente al comedor, porque siempre pensamos en ese lugar como un espacio de encuentro y crecimiento”, señaló.

Volver a empezar: Reconstruyen Hogar de Cristo tras el incendio

De acuerdo a lo informado, el incendio habría comenzado alrededor de las 3 y el foco principal se habría originado en el techo del salón. Una de las hipótesis es una posible falla eléctrica. El fuego fue advertido por uno de los jóvenes que se levantó durante la madrugada y observó el edificio en llamas.

Pese a la destrucción total del salón, no hubo personas heridas. “Lo primero que pregunté fue si había pasado algo con alguno de los pibes”, relató García, quien destacó que todos los jóvenes pudieron salir ilesos.

A partir de allí, el foco pasó rápidamente a la reconstrucción. “No podemos quedarnos en las lamentaciones, tenemos que actuar rápidamente para reconstruir ese lugar”, afirmó el sacerdote, remarcando que el espacio “se necesita mucho” porque allí se realizaban las cuatro comidas diarias, además de asambleas, encuentros con familias, talleres y actividades con los equipos técnicos.

Según explicó, desde las primeras horas comenzaron las comunicaciones con organismos, instituciones y vecinos que ofrecieron ayuda. Mencionó contactos con autoridades municipales, provinciales y organizaciones vinculadas al trabajo comunitario y de asistencia.

Incendio Viedma

“Estamos muy acompañados”, resumió García, quien además destacó la respuesta de la comunidad y el compromiso de los propios jóvenes que participan del proyecto. “Son personas con una fuerza impresionante”, afirmó.

En la chacra funcionan los Umbrales 3 y 4 de Hogares de Cristo, dependientes de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. Allí se desarrollan actividades de laborterapia, talleres, acompañamiento terapéutico y convivencia comunitaria orientadas a la recuperación y reinserción social de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

“El lugar se usa las 24 horas del día”, sostuvo el sacerdote, al insistir en la necesidad de recuperar rápidamente el salón incendiado. “Es un lugar de vida, donde muchos jóvenes se están rehabilitando y saliendo adelante”, agregó.

Cómo ayudarlos

Alias “adicciones.bs”