Otro incendio en la red eléctrica y el peligro se vuelve rutina en el 2 de Agosto

Un incendio en cables de alta tensión volvió a exponer el riesgo extremo en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti, donde vecinos debieron intervenir ante la falta de respuesta.

Un nuevo incendio en el tendido eléctrico sobre el barrio 2 de agosto de Cipolletti, evidenció la precariedad y peligro que se enfrentan los vecinos del sector.

La situación en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti vuelve a encender una señal de alarma. A cinco meses de los anuncios oficiales que prometían avanzar en la regularización del servicio eléctrico , vecinos denuncian que la realidad cotidiana sigue marcada por la precariedad, el riesgo y la falta de respuestas concretas. En un sector donde viven cerca de 300 familias desde hace más de dos décadas, los episodios vinculados a instalaciones eléctricas informales se repiten con creciente frecuencia.

El caso más reciente ocurrió en la noche del miércoles, cuando un incendio en cables de alta tensión que atraviesan el barrio volvió a poner en peligro a los residentes. Sin intervención inmediata de los servicios de emergencia ni de la empresa distribuidora, fueron los propios vecinos quienes debieron actuar para contener la situación y evitar consecuencias mayores.

“Como tantas otras veces, nos tocó arreglar otro incendio en los cables. Llamamos, el 109 pidió fotos, pero no vino nadie”, relató Roxana, vecina del sector, en diálogo con LM Cipolletti . La escena, lejos de ser excepcional, se repite con una lógica preocupante: cables expuestos, conexiones improvisadas y familias que se ven obligadas a intervenir directamente sobre instalaciones de alta tensión.

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Riesgo constante y soluciones precarias

Ante la falta de asistencia técnica, los vecinos toman decisiones que reconocen como peligrosas, pero que consideran inevitables. “Tuvimos que bajar los fusibles del transformador para poder trabajar y después volver a subirlos. Sabemos que no se debe hacer, pero si no lo hacemos, podemos pasar días sin luz”, explicó Roxana.

La electricidad, en este contexto, no solo es un servicio básico, sino una necesidad urgente, especialmente durante el invierno. Muchas familias dependen de ella para calefaccionarse, ante la ausencia de red de gas natural en el barrio. A esto se suma la falta de cloacas y las dificultades para acceder al agua potable, configurando un escenario de vulnerabilidad estructural.

“Todo el tiempo arriesgamos nuestras vidas. Tener cables de alta tensión en el piso es una locura”, advirtió la vecina. Además, señaló que los daños materiales son frecuentes: electrodomésticos que se queman por las fluctuaciones eléctricas y pérdidas económicas que nadie cubre.

vecinos 2 de agosto cipolletti electricidad

Promesas que no llegan

En diciembre, autoridades municipales, junto a representantes de la empresa Edersa, mantuvieron reuniones con los vecinos en el marco de un plan de regularización. Según recuerdan, se les informó que el barrio sería intervenido para garantizar un servicio seguro, con instalación de medidores individuales y mejoras en la infraestructura.

“Vinieron a decirnos que pronto empezarían las obras. Nos hicieron algunas instalaciones, pero faltaba que otra empresa bajara los pilares y que desde la Secretaría de Energía cambiaran el cableado. Incluso nos hablaron de alumbrado público”, recordó Roxana.

Sin embargo, los trabajos no avanzaron al ritmo esperado y hoy los vecinos aseguran que la situación sigue prácticamente igual. La frustración crece en paralelo al crecimiento del barrio, donde continúan levantándose nuevas viviendas.

“Somos cada vez más, ya pasamos las 300 familias. Sabemos que tenemos que pagar el servicio, queremos hacerlo, pero necesitamos que empiecen ya”, enfatizó.

barrio 2 de Agosto cartel.jpg.jpeg En el barrio viven cerca de 300 familias.

Un reclamo que se repite

El barrio 2 de Agosto no es el único en esta situación. En Cipolletti y otras ciudades de la región, numerosos asentamientos surgidos de manera informal enfrentan problemáticas similares, en un proceso de urbanización que avanza más rápido que la infraestructura básica.

Desde el municipio se había indicado que, tras las intervenciones en otros sectores como Nuevo Ferri, el 2 de Agosto sería el próximo en ser regularizado dentro del programa PASE. No obstante, los plazos se dilatan y las urgencias se acumulan.