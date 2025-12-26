Municipio, Provincia y Edersa regularizarán la electricidad en otro asentamiento

El intendente Rodrigo Buteler anunció obras para llevar el servicio eléctrico de Edersa a un nuevo asentamiento. Mejorará el servicio y los vecinos comenzarán a pagarlo.

El Municipio y Edersa harán la obra para la regularización de la electricidad en Nuevo Ferri.

El intendente Rodrigo Buteler anunció que, en conjunto con Edersa y el equipo de Energía del Gobierno provincial, se realizarán las obras para la regularización de la conexión eléctrica para las familias de Nuevo Ferri.

Dichos trabajos brindarán energía regular, controlada y segura, mejorando la calidad de vida de más de 350 familias que habitan en el sector.

El proyecto de ingeniería eléctrica de Nuevo Ferri se encuentra en pleno proceso de aprobación y el paso siguiente será el llamado a licitación. Se estima que para fines de febrero estaría iniciando esta obra, que tiene un plazo de ejecución de unos 6 meses.

Recientemente Buteler también anunció la regularización eléctrica del barrio 2 de Agosto, que mejorará la calidad de vida de 300 familias.

El proyecto de normalización se enmarca en el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), que lleva adelante el Gobierno de Río Negro, junto a la distribuidora eléctrica Edersa y bajo la coordinación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en articulación con la Municipalidad de Cipolletti.

Desde la irrupción del PASE, Edersa y los gobiernos provincial y municipal concretaron la regularización definitiva de los barrios cipoleños Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo y Obrero A y B; Puente Santa Mónica en Balsa Las Perlas y 10 de Enero.

El plan de regularización de Edersa

Cabe destacar que este sábado 27 de diciembre se llevará a cabo la inauguración de la obra de regularización eléctrica que normalizará definitivamente el sector del barrio 10 de Enero.

A través de Edersa se indicó que el Plan tiene un abordaje integral, porque se trabaja en la obra de distribución de la energía y se construye el tendido de alumbrado público led, buscando llevar seguridad en el interior de las viviendas.

