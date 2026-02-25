Tiene 75 y viaja sola en motorhome desde el Alto Valle a playas lejanas: "Esta vez me enamoré"

La última aventura de Anita , que está en pleno viaje de regreso de un paraíso bonaerense. Más de 1.500 km entre ida y vuelta y vivencias que comparte con LMC .

Anita, en el Motorhome con el que viaja sola por el país y el continente y la playa que descubrió en este viaje.

Reta fue otro gran reto para ella. Un nuevo desafío, que está por superar la abuelita piola en su Motorhome . “Ya ando pegando la vuelta, por Pedro Luro”, avisa esta viajera incansable, que a los 75 años sigue sumando aventuras desde su querido Alto Valle a puro entusiasmo y audacia.

La que recorrerá más de 1.500 kilómetros entre ida y vuelta en la actual escapada a la “vida que más le gusta”, la de “conocer lugares, gente y disfrutar, de eso se trata”. Siempre sola, siempre feliz.

En septiembre pasado era noticia por la travesía a Brasil con el resto de rodanteros de la región , en el que fue destacada por sus compañeros de emociones por dos cuestiones: ser la mayor de la caravana y la única que circulaba sin acompañante en su vehículo.

anita Motohome Anita, en plena aventura. En los próximos días regreso al Alto Valle en su Motorhome.

Ella misma se contacta ahora con LM Cipolletti para contar detalles de su nueva experiencia y compartir las vivencias. “Viste, te sorprendí de nuevo cuando te dije por dónde estoy”, bromea con quien escribe este texto mientras se debate entre tomar “una cervecita o un trago, total duermo acá cerca”, lanza con una risotada en el bello atardecer del martes.

“Pero te juro que esta vuelta me enamoré”, lanza con picardía y cuando le consultamos si había conseguido novio, aclara que se refería a otra cosa:

“Sos mal pensado eh -risas-... Llegué el sábado 14 a Reta, provincia de Buenos Aires, y me quedé varios días porque la playa es hermosa, espectacular. Está a 40 ó 50 kilómetros de Tres Arroyos, la verdad que me enamoré”, reitera el concepto totalmente deslumbrada por lo que para ellas representa un hallazgo y así despeja todas las dudas.

"Que se animen a salir en motorhome, se puede"

Con gran convicción y vitalidad asombrosa, la gran Anita pone primera y va. Nunca se detiene a pensar en las distancias, el presupuesto, el cansancio de manejar tantas horas su Motorhome ni a plantearse demasiados las cosas. “La vida es una sola, es ahora y lo que dejamos para mañana por lo general no lo terminamos cumpliendo”, aporta su enseñanza. Por eso aprovecha a recordarle a los vecinos cipoleños como ella que “se animen porque se puede”.

Tras el momento de las reflexiones, la mujer vuelve a destacar las bondades de la playa bonaerense que acaba de descubrir.

“Un balneario hermoso, tranquilo, aconséjenlo en el diario porque tiene kilómetros de playa, sumamente recomendable. El agua siempre está a la misma altura, las olas blancas, lugar limpio. Con perritos solo los dueños nomás andan, no hay suciedad. Estuve a media cuadra de la playa, es encantadora. El finde repleto de gente, en la semana también hay público pero no tanto. Un pueblito chico aunque para descansar es hermoso”, expresa a la vez que acompaña el mate amargo con un churro con dulce de leche.

Anita Motorhome

Seguramente no sería su última escala antes de volver a la rutina en la región. “Quizá pare en Pehuén Có. Luego sí regresaré por la zona de Viedma, no se si está frío por allá. Saludos a toda la gente de la zona”, se despide Anita la viajera.

La que cambió un autito por un vehículo de gran porte que adaptó a motorhome. La que supo manejar camiones por trabajo. La que anda sola por las rutas argentinas. La que celebra la vida como pocos. La que te “Reta”, justamente, a imitarla, viajar y descubrir lugares maravillosos…