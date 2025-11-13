Brilló en Cipo y en Boca con Maradona, se casó y pasó por el Valle con su Motorhome en plena luna de miel

Marcelo Yorno y Andrea dieron el sí el sábado en Necochea y salieron rumbo a la cordillera en la Van que compraron en Oro. Las mejores fotos.

¡Vivan los novios! Yorno y Andrea, de luna de miel por la cordillera. Días pasados pasaron por Cipolletti y comieron un rico asado con amigos.

Se enamoró del club Cipolletti y de nuestra ciudad para siempre. Incluso muchísimo antes de conquistar a su pareja actual, a quién todavía no conocía en aquellos años dorados del Albinegro . Y ahora que se casó, Marcelo Yorno (64 años), no podía dejar de pasar por este rincón del país, su querido Alto Valle , en el que dejó tan gratos recuerdos y afectos.

En plena luna de miel , camino a la cordillera en Motorhome , el ex arquero del Capataz de la Patagonia que también atajó en el Boca de Maradona -fueron compañeros- anduvo por Cipo, comió un rico asado y siguió camino para disfrutar este momento tan especial de su vida en modo rodantero .

“ Nos casamos el sábado en Necochea con Andrea (54) y salimos en el Motorhome , este es el primer viaje largo que hacemos. Hicimos noche en Río Colorado, continuamos al día siguiente por la ruta y llegamos a Cipolletti donde tengo tanta gente querida. Nos estaba esperando un amigo, Mario Peletay y su familia con un azadazo así que muy contentos y agradecidos”, comentó en exclusiva a LMC una de las figuras del equipo que ganó la final ante Huracán de Comodoro Rivadavia, 2 a 1, en el estadio de Olimpo y logró el ascenso al Nacional 1985 .

Marcelo Yorno y Andrea, de luna de miel por la cordillera y en Motorhome.

Yorno en Cipo Yorno hizo historia en Cipo como arquero y también lo dirigió.

“De ahí nos vinimos para Arroyito y luego salimos para el lado de Piedra del Águila, donde casualmente me crucé con el Ruso Homman, al que conozco de chiquito. Estuvimos charlando un rato. El viajaba con su hijo para el lado de Junín de Los Andes”, reveló ese azaroso encuentro con otra leyenda del albinegro.

Yorno y su esposa El ex arquero de Cipo y Boca que jugó con Maradona, disfruta junto a Andrea de "las maravillas naturales del Sur".

Recién levantado, a orillas del lago y mientras disfrutaba de unos mates con su flamante esposa, quien también fuera DT de Cipo siguió contando pormenores de este viaje aventurero y soñado, de recién casados.

“La idea era ir a Bariloche, a mitad de camino nos fuimos a Villa Traful. Llegamos a San Martín de Los Andes, estuvimos un par de días y nos vinimos para Junín”, precisó su itinerario el ex guardavallas xeneize que supo tener gran afinidad con el mismísimo Maradona.

Yorno con Maradona Yorno se dio el lujo de integrar con Maradona el equipo de Boca que dirigía Bilardo en 1995.

El también es una leyenda, en su caso del Albinegro. Cumplidos los primeros propósitos, ahora tienen “con Andre” como la llama cariñosamente una gran meta o “el regalo de luna de miel que nos hicimos con mi señora": el lunes 17 hacemos el ascenso al volcán Lanín.

Luego sí será el turno de regresar a la ciudad de origen, Necochea, “para volver a trabajar” en temporada alta en el Apart Hotel Las Barrancas, de su propiedad.

Yorno y su pareja ¡Qué románticos! Yorno y Andrea, en una luna de miel muy especial. En Motorhome y rodeados de un paisaje único.

“Hasta Marzo estaremos allí, hacemos el verano, aunque en febrero ya me jubilo. Y luego sí arrancaremos a conocer la Argentina como se merece”, aclaró Yorno, un verdadero número uno y su “media naranja” hacía un guiño cómplice y acotaba.

El Motorhome que compró en Oro

Sacando a relucir su costado viajero, Yorno compró la Van en nuestra región, más precisamente en Fernández Oro, la acondicionó con su pareja y amigos y ya la había estrenado en la ruta en viajes más cortos. Hasta que llegó esta verdadera prueba de fuego poco después de subirse al altar y dar el sí.

Este es el primero de larga distancia y por el momento la máquina responde de la mejor manera. “La compramos hace casi dos años, la vi en un anuncio de facebook. La llevamos a Necochea, la desarmamos íntegro y la empezamos a armar de nuevo. Fue un trabajo arduo pero está joya”, confió.

Yorno y su Motorhome Marcelo, Andrea y amigos restauraron en Necochea la Motorhome que compraron en Oro. Con esa andan de viaje de luna de miel ahora.

Admitió que en su época de jugador no era algo que proyectaba y se le despertó el hobby “más de grande” e incentivado por Andrea. “Me surgió la idea de armar el Motorhome en especial cuando conocí a mi señora, que hace 3 años que estamos juntos y felices”, destacó quien también se lució en Estudiantes y Central.

Por lo pronto, “estos días lo estamos pasando genial, disfrutando de las maravillas del Sur”. ¡Felicidades, chicos! A seguir paseando y celebrando la vida de casados. Nada es como ir juntos al altar... ¡y a la par en Motorhome!