Cambió su autito por un motorhome y a los 74 se fue del Alto Valle a Brasil: "Esto es..."

“Me agregaron un año estos locos, tengo 74 no 75 cómo salió en alguna publicación. Pero no importa la edad, lo que vale es el espíritu”, señala Ana Rapizarda ("todos me conocen como Ana Ripali") con gran sentido del humor.

La mayor del contingente de rodanteros del Alto Valle que fueron en caravana de 12 Motorhome a Brasil habla desde una hermosa playa de Florianópolis , donde a pesar de la lluvia “ya hemos estado disfrutando un montón”.

No conocía a casi nadie, previamente, del grupo Neuquén Roda y se trata de la única que viaja sola en su casilla rodante. Pero la audacia sin dudas es el fuerte de esta querida vecina de Fernández Oro , quizá la incorporó en aquellos años de camionera . Curtida en los viajes y la ruta, ya de grande y separada vuelve a dejarse llevar por los caminos de la vida .

Anita Motorhome Brasil Ana junto a Omar, el panadero que también viajó en su Motorhome a Brasil junto a su esposa Angélica.

Reconoce agradecida cómo la han integrado los miembros de Neuquén Roda, que en plena travesía “me cuidan y contienen. Me miman, me preguntan cómo estoy. Nos vamos comunicando vía Handy, a mí me cuesta un poquito más la ruta que a ellos, hacía muchos años que no viajaba a Brasil si bien tengo incluso una cuñada por acá”, señala quien a la distancia recibe el aliento de su hija Silvana y de sus nietas Candela (trabaja en Bariloche) y Paloma (estudia en Rosario).

“Es una linda vida porque ya somos todos jubilados, estamos grandes y tenemos otras expectativas”, reflexiona luego y comparte un simpático videíto del festivo ingreso al vecino país filmado por el rodantero que venía detrás de su motorhome, que se luce por la carretera brasilera.

Nació en Médanos, provincia de Buenos Aires y llegó a la región persiguiendo el sueño de la casa propia.

“En el año 68 ó 69 vinimos al Valle a anotarnos en un plan de viviendas, en las 432 viviendas para ser exactos. Pasó un tiempo hasta que nos dieron el departamento y nos vinimos a vivir a la región que adopté como propia. Mi marido Ricardo trabajaba en El Rápido, la empresa de transporte de Cipolletti”, repasa las razones de su arribo a la zona.

“Ahí nos vinimos a vivir, formamos familia, tuvimos una hermosa hija. En esos 6 años hasta que nació ella viajamos con El Rápido con fruta e íbamos hasta la frontera con Uruguayana. En esos años se hacía trasbordo. Después él se ligó laboralmente a una conocida empresa de Allen, ahí si íbamos más arriba, hasta San Pablo, Río de Janeiro cargados de frutas y de allá traíamos ananá, banana. Yo también manejaba, tenía carnet de conducir profesional, así siguió el curso de nuestras vidas y en el 76’ nació nuestra hija”, cuenta mientras se deleita con uno de los tragos típicos brasileños.

Rodanteros El grupo de rodanteros con los que Ana comparte una experiencia única. Del Alto Valle a Brasil en Motorhome.

Con emoción, recuerda cómo de un momento apremiante y de angustia pueden surgir nuevas amistades. “En el ‘72 volcamos en Paraná, Entre Ríos y aún duran las amistades en esa ciudad, quizá los grandes partieron pero el vínculo con sus hijos continúa. La vida te va llevando por distintos caminos. Me gustó siempre viajar”, confiesa por si no quedara en claro.

Ya habrá tiempo para ir a visitar a Candela (trabaja en el Llao Llao) a Bariloche o a Paloma, su otra nieta (estudia medicina) a Rosario. Por lo pronto vive a pleno esta aventura inolvidable.

Cómo se animó a viajar a Brasil en Motorhome

“Siempre quería comprarme algo para empezar a viajar. Yo conocía de chica a Silvia Ortega, mi marido y su papá eran muy amigos en Fernández Oro. Ella me invitó, me dijo de hacer este viaje y acá estamos. La verdad no conocía a nadie más pero todos divinos”, celebra reconfortada.

“Así fue que hace 3 meses cambié el auto por esta camionetita, todavía no la tengo bien armada. Pero bueno, tenía una cama y algo sé de andar por la ruta. Siempre decíamos con mi ex marido que éramos crotos con cabina, teníamos el camión pero siempre vivíamos a la intemperie. Me gusta esto que es algo privado, me meto adentro de la camioneta y es mi mundo”, explica mientras unos garotos pasan vendiendo chucherías por la arena blanca.

image Anita es la "más mimada" del grupo de rodanteros del Valle que emprendieron la travesía brasileña.

“Venimos experimentando vivencias hermosas, esto es único, conociendo muy linda gente. Nos protegemos y cuidamos. Hasta que Dios nos traiga a nuestro querido Valle, al que amo tanto”, culmina Anita. Su alegría nao tem fim.