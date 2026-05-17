A abrigarse bien que, aunque soleado, el frío se hará sentir este domingo en el Alto Valle

El termómetro perforó el 0, por lo que se esperaban heladas en la región. El pronóstico del clima para el resto de la provincia.

Este domingo arrancará con -2º en la región del Alto Valle y el frío se mantendrá durante el resto de la jornada. A pesar que habrá algunos períodos de sol con cielo despejado, la temperatura máxima alcanzará apenas los 15º, como un claro adelanto del invierno que se avecina.

El pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional indica que, afortunadamente, el viento estará calmo y no superará los 12km/h, mientras que son nulas las posibilidades de lluvias. Un panorama similar se anticipa para el resto de la semana.

El informe agrega que en la zona cordillerana rionegrina el clima se presentará de la misma forma. El termómetro marcará una mínima de -3º y una máxima de 11, sin precipitaciones y vientos leves, con cielo ligeramente nublado y períodos de sol. Así se desarrollará lo que resta de la semana. Lo mismo se espera en la Línea Sur, la Costa Atlántica y el Valle Medio provincial.

Se vienen las primeras heladas

Las condiciones meteorológicas previstas abren la posibilidad de que se produzcan heladas, las primeras del año. De acuerdo con el último reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el cielo despejado abrirá la puerta a fuertes heladas, típicas de la Patagonia norte en esta época del año.

La combinación de altas presiones y la ausencia de nubosidad generará las condiciones ideales para que el termómetro baje. Los vecinos del Alto Valle deberán preparar los abrigos pesados y tomar precauciones con los vehículos, las plantas y cañerías ante una seguidilla de noches y madrugadas muy frías.