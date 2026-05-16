¡Atención! Cortes de luz de tres horas este domingo en un sector clave de Cipolletti

También habrá interrupciones programadas en Villa Regina. Conocé las calles que comprende e importantes edificios e instituciones a las que alcanzará el corte.

Edersa comunicó que los cortes serán fundamentales para la seguridad y previsibilidad del servicio eléctrico.

La empresa distribuidora de energía Edersa anunció que este domingo 17 de mayo se llevarán a cabo extensos cortes programados de electricidad en Cipolletti y Villa Regina debido a obras de optimización en la red.

Las interrupciones en el suministro eléctrico afectarán a zonas residenciales, locales comerciales, el CCC e instituciones de ambas ciudades rionegrinas .

Según explicaron desde la compañía, las tareas resultan indispensables para garantizar la estabilidad del sistema antes de la llegada de los meses de mayor consumo invernal.

Las cuadrillas operativas focalizarán sus esfuerzos en dos frentes principales de trabajo técnico altamente especializado. El primer objetivo consiste en ejecutar un planificado aumento de capacidad de demanda en subestación transformadora, una maniobra clave para evitar futuras sobrecargas en los momentos de pico de consumo.

ECP EDERSA CAMION (5) Estefania Petrella

En paralelo, los operarios concretarán rigurosas tareas de mantenimiento en líneas de media tensión. Estas obras civiles y eléctricas en la infraestructura urbana son catalogadas por la firma como fundamentales para mantener y elevar los estándares de seguridad y previsibilidad del servicio eléctrico en toda la región del Alto Valle.

Cronograma de cortes programados para el domingo

Para poder ejecutar estas maniobras de manera segura, la distribuidora desplegará un esquema de interrupciones temporales que se desarrollarán en franjas horarias diferenciadas por localidad:

Cipolletti

El corte de energía en nuestra ciudad se extenderá desde las 9 hasta las 12:30. La zona afectada estará delimitada por el cuadrante de las calles Mengelle, Fernández Oro, Brentana, San Martín, Viedma y 3 de Octubre. El impacto de la desconexión afectará de forma directa a un importante sector del centro e instituciones clave:

Edificios residenciales y corporativos: Edificio Patagonia Office, Edificio Pioneros 3, y los complejos Edificios Potenza IV y VII.

Edificio Patagonia Office, Edificio Pioneros 3, y los complejos Edificios Potenza IV y VII. Espacios culturales y recreativos: Centro Cultural Cipolletti.

Centro Cultural Cipolletti. Estaciones de servicio: Los surtidores de YPF y Axion ubicados sobre la calle Fernández Oro.

Los surtidores de YPF y Axion ubicados sobre la calle Fernández Oro. Infraestructura urbana y salud: El Hotel Nando, la Base Telefónica de la calle Miguel Muñoz, el sector de la Estación del Ferrocarril, el edificio del Hospital Viejo y la Escuela de Cadetes, además de todos los comercios ubicados en dicho perímetro.

Villa Regina

La interrupción del servicio será más acotada, programada desde las 9 hasta las 11. En este caso, la falta de suministro golpeará principalmente a la periferia residencial de la ciudad, alcanzando de manera total a los barrios Bignami, Muner y Jardín Borsani.

Recomendaciones de seguridad para los usuarios

Frente a la envergadura y la importancia de los trabajos planificados para la jornada dominical, los voceros de la empresa Edersa emitieron un comunicado formal de alerta. En el mismo, solicitaron expresamente a todos los usuarios que residan o tengan comercios en los sectores mencionados tomar las medidas de seguridad y recaudos necesarios para evitar accidentes domésticos o daños en artefactos electrónicos.

Se aconseja desconectar los electrodomésticos sensibles antes del inicio del corte y evitar realizar reparaciones privadas en las redes internas durante el lapso que duren las tareas de mantenimiento de la prestataria.