Evitó un choque mayor, pero terminó dentro de un canal en Ruta 22

El incidente se registró a primera hora de este sábado en el cruce de Ruta 22 y María Elvira, en Cipolletti. Un camión evitó chocar contra una camioneta al esquivar un tramo en mal estado de la calzada.

El camionero evitó un tramo en mal estado de la Ruta 22, pero no percató el sobrepaso de otro vehículo, por lo que terminó cayendo a un canal de riego.

Un siniestro vial registrado en las primeras horas de la mañana de este sábado generó interrupciones en la circulación. El hecho ocurrió pasadas las 7, sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura de María Elvira , cuando un camión con acoplado terminó dentro de un canal de desagüe tras intentar evitar una colisión mayor con otro vehículo.

Según informaron fuentes policiales, el alerta ingresó a través del sistema de emergencias 911 , lo que motivó el rápido desplazamiento de efectivos hacia el lugar del incidente. Al arribar, constataron la presencia de un camión Mercedes Benz 1518 con acoplado y una camioneta Toyota Corolla Cross involucrados en el episodio.

Una maniobra que terminó en despiste

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, ambos rodados circulaban en el mismo sentido, de Este a Oeste, es decir, desde Fernández Oro hacia Cipolletti. En ese contexto, al llegar al sector de María Elvira, el conductor del camión intentó esquivar un tramo de la calzada que presentaba un visible deterioro.

Esa maniobra, sin embargo, derivó en una situación de riesgo. El chofer del transporte pesado no advirtió que, en paralelo, circulaba la camioneta, cuyo conductor intentaba realizar una maniobra de sobrepaso. Como consecuencia, se produjo un roce sobre el lateral derecho del vehículo menor.

Tras ese primer contacto, y con el objetivo de evitar una colisión de mayor gravedad, el conductor del camión realizó una maniobra brusca. Esa decisión derivó en la pérdida de control del rodado, que terminó desviándose de la traza principal y cayendo dentro de un canal de desagüe ubicado a la vera de la ruta.

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Sin heridos de gravedad

A pesar de la secuencia del hecho, no se registraron personas con lesiones de consideración. El conductor del camión fue asistido en el lugar por personal médico que acudió preventivamente, mientras que los ocupantes de la camioneta manifestaron no presentar heridas y decidieron no recibir atención sanitaria.

Como parte del protocolo habitual en este tipo de situaciones, se realizaron los correspondientes test de alcoholemia a ambos conductores. Los resultados fueron negativos, descartándose así la presencia de alcohol como factor determinante en el siniestro.

Operativo para liberar la traza

El incidente obligó a desplegar un operativo para retirar el camión del canal y garantizar la seguridad en la circulación vehicular. Durante varias horas, personal policial y equipos especializados trabajaron en la zona para remover el rodado de gran porte.

Finalmente, tras completar las tareas, se logró retirar el camión y normalizar el tránsito en el sector, que había quedado parcialmente afectado durante el operativo.

Accidente ruta 22 cipo El cruce de Ruta 22 y acceso a María Elvira sentido a Cipolletti, suele registrar accidentes continuamente. (Foto: archivo)

Cruce María Elvira, imprudencia de los conductores

Un siniestro vial ocurrido semanas atrás, en la intersección de Ruta Nacional 22 y calle María Elvira, dejó como saldo a dos mujeres hospitalizadas. El hecho fue reportado cerca de las 7:45 también al sistema de emergencias 911, lo que motivó la rápida intervención policial y sanitaria.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer de 37 años y a su hija de 14 tendidas sobre el asfalto. Ambas estaban conscientes, pero presentaban fuertes dolores en distintas partes del cuerpo. Minutos más tarde arribó una ambulancia del SIARME, cuyo personal decidió trasladarlas al hospital local para una mejor evaluación médica.

Según las primeras pericias, las dos circulaban en una motocicleta Honda CB1 150cc en sentido Este-Oeste por un sector no habilitado de la Ruta 22. Al llegar al cruce con María Elvira, la conductora perdió el control del rodado e impactó de frente contra un divisor de hormigón tipo New Jersey.