Cipolletti se llena de actividades: qué hacer este viernes, sábado y domingo

La ciudad ofrece un fin de semana con propuestas culturales y recreativas. Peñas, ferias, teatro, cine y actividades al aire libre para toda la familia.

La ciudad se prepara para vivir un nuevo fin de semana cargado de actividades culturales y recreativas que invitan a vecinos y visitantes a salir, encontrarse y disfrutar de múltiples propuestas. Desde presentaciones literarias y espectáculos musicales hasta ferias, teatro, humor y actividades al aire libre, la agenda en Cipolletti ofrece alternativas para todas las edades.

El inicio del fin de semana tendrá un fuerte componente cultural. A las 18, en la Casa del Escritor , se presentará la novela “El otro Roca” de María Benicia Costa Paz . La obra propone un recorrido por la vida de José Segundo Roca, padre del expresidente Julio Argentino Roca, desde su juventud en el Ejército Libertador hasta su muerte en la Guerra del Paraguay. Se trata de una narrativa que entrelaza ficción e historia con el objetivo de rescatar valores y memoria.

Más tarde, a las 21, el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) será escenario de una nueva edición del ciclo de peñas. En esta oportunidad, el grupo Amulén será el encargado de animar la noche con música en vivo y danza folklórica, en una propuesta que busca revalorizar las expresiones culturales de la región.

Además, durante todo el fin de semana, la sala Lorenzo Kelly del CCC proyectará estrenos cinematográficos como Mortal Kombat II, El diablo viste a la moda 2, Una canción para mi tierra y Pensamiento lateral. Las entradas pueden adquirirse tanto en boletería como de manera online.

E.C.P CCC (4) El CCC, escenario de actividades para toda la familia este fin de semana. Estefania Petrella

Sábado: juegos, ferias y espectáculos

El sábado, desde las 15.30, el Parque Norte será el punto de encuentro para una actividad que busca reconectar con los juegos tradicionales. Bajo la consigna “menos pantallas, más juegos”, habrá estaciones de rayuela, trompo, bolitas, ajedrez y armado de barriletes. La jornada cerrará con intercambio de figuritas del Mundial 2026.

En simultáneo, el CCC albergará desde las 15 un torneo otoñal de ajedrez con formato suizo a siete rondas y premios en efectivo, organizado por el Club de Ajedrez del Alto Valle.

La música y el coleccionismo también tendrán su espacio con la feria de vinilos que se desarrollará de 18 a 22.30 en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel. Habrá intercambio de discos, DJs en vivo y recitales, en una propuesta que convoca tanto a aficionados como a curiosos.

Durante la tarde, de 16 a 20, la Feria de la Economía Social en el Parque Rosauer ofrecerá productos artesanales, plantas y cosmética natural elaborada por productores locales.

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Por la noche, la agenda se diversifica. A las 21, el CCC presentará “Charly sinfónico”, un homenaje a Charly García interpretado por la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico. En paralelo, el humor llegará a La Caja Mágica Teatro con el show “No apto para secos” del personaje Petroka, que promete risas con una mirada ácida sobre la vida cotidiana.

Centro Cultural Roberto Abel Cipolletti.png El Centro Cultural Roberto Abel también será escenario de eventos para agendar.

Domingo con teatro, humor y ferias

El cierre del fin de semana tendrá propuestas escénicas y recreativas. A las 20.30, en el Centro Cultural Roberto Abel, se presentará “Concierto Recuerdo”, un unipersonal de Diego Brizuela que combina humor, emoción y nostalgia desde la mirada de un niño que intenta comprender el mundo adulto.

Más tarde, a las 23, el Casino del Río será sede del show “Las diosas del humor”, una propuesta de stand up que reúne a referentes del humor del Alto Valle.

Durante la tarde, de 16 a 20, la Feria de la Economía Social se trasladará a la Plaza San Martín, manteniendo su oferta de productos artesanales y regionales.