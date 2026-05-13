Intentaron robar un generador de Edersa en Cipolletti y escaparon tras una insólita situación

Dos motochorros quisieron llevarse un generador de una oficina móvil de Edersa, pero el peso del equipo y la reacción de vecinos frustraron el robo.

El robo se registró pasadas las 10:30 en el barrio 2 de Febrero. Foto: Gentileza.

Un intento de robo generó tensión este martes por la mañana en Cipolletti , cuando dos delincuentes irrumpieron en la oficina móvil de Edersa e intentaron llevarse un generador eléctrico .

El hecho ocurrió pasadas las 10:30 en el barrio 2 de Febrero , en el noreste de la ciudad. En ese momento, dos trabajadores de la empresa atendían a vecinos dentro de la unidad móvil, un vehículo adaptado para brindar servicios en sectores populares.

De forma repentina, dos motochorros llegaron al lugar y, ante la sorpresa de quienes aguardaban ser atendidos, intentaron concretar el robo .

Un botín difícil para escapar

El acompañante descendió de la moto, cargó el generador eléctrico y, junto a su cómplice, emprendió la fuga. Sin embargo, el peso del equipo jugó en contra de los delincuentes.

Intentaron robar un generador de una oficina móvil de Edersa en Cipolletti

La situación se complicó aún más cuando un vecino decidió perseguirlos, lo que terminó por frustrar el intento.

Huida y escape entre las calles

Ante la presión y las dificultades para trasladar el generador, los ladrones optaron por abandonarlo y escapar rápidamente por las calles del barrio, perdiéndose de vista.

El episodio ocurrió ante la mirada de varias personas que se encontraban en el centro comunitario, generando preocupación por la inseguridad.

robo edersa cipo 1

Un servicio clave para los barrios

Desde la empresa recordaron que la oficina móvil forma parte del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), una iniciativa que articula esfuerzos entre el Estado y el sector privado.

El programa busca regularizar el servicio eléctrico en barrios populares, con la participación del gobierno provincial, el municipio, el EPRE y Edersa.