El desesperado ruego de una periodista del Alto Valle: "Quiero seguir viviendo"

Difundió un video en el que compartió su drama y apeló a la solidaridad de los vecinos de la región. Cómo sumarse a la campaña para ayudarla.

La noticia más triste que le tocó comunicar con esa voz que resulta tan familiar para muchos valletanos. Laura Delgado, reconocida periodista y trabajadora radial , atraviesa una delicada situación de salud y necesita una mano solidaria.

Tras ser diagnosticada con un tumor , requiere de manera urgente estudios de alta complejidad y una intervención quirúrgica para salvar su vida. Y en las últimas horas difundió un conmovedor video en el que compartió su drama y sus ganas de dar pelea: "Quiero seguir viviendo".

La urgencia del caso despertó una inmediata reacción en redes sociales. Colegas, familiares y vecinos difundieron la situación para garantizar que la trabajadora de prensa reciba la atención médica necesaria.

Un pedido desesperado por la vida: "Quiero seguir viviendo"

La propia periodista visibilizó su situación a través de un emotivo video difundido en las últimas horas. En la grabación, Delgado relató en primera persona el duro momento que enfrenta y el enorme esfuerzo económico que debe realizar.

El objetivo inmediato es costear una biopsia fundamental para determinar los pasos a seguir en su tratamiento.“Quiero seguir viviendo, necesito operarme”, expresó la comunicadora con profunda emoción.

Sus palabras, difundidas a través de Inforo, operaron como un fuerte llamado a la acción para toda la región, apelando directamente al corazón de los vecinos y amigos del Alto Valle.

Su conmovedor relato

"Para nadie es un secreto que la situación económica en este país es difícil. Soy parte de los que no llegan a fin de mes. Pero tengo trabajo y no me quejo. El problema es que estoy hace seis meses lidiando con una situación de salud. Me encontraron un tumor en la glándula, que sigue creciendo. Sabemos que el sistema de salud no es el mejor en la Argentina, terminamos siendo un número. Cero grado de empatía, de humanidad y contra eso tenemos que luchar todos los días".

"Cuando me enteré no bajé los brazos, dije es lo que me toca y vamos a presentar la batalla que se tenga que presentar. Pero acá se presenta el problema. Estoy a poco tiempo de operarme y tengo que pagar un coseguro y previo tengo que hacerme una biopsia en el Centro de la Mujer de Cipolletti y necesito por favor que me colaboren porque no puedo".

"Son alrededor de 3 millones de pesos los que necesito en total para estar tranquila, operarme y atender mi salud. Gracias al Rotary Club, Allen Rosa y muchos comercios amigos vamos a hacer un bono contribución. Por eso es que llego a esta instancia de solicitar ayuda, no es algo que me resulte grato ni cómodo. Cuando trabajás en un medio es fácil pedir para los demás, pero difícil pedir para uno. No es orgullo, sino que somos de una generación donde nos han inculcado eso de la dignidad".

La conocida periodista radial Laura Delgado necesita ayuda

"Yo quiero vivir, me quiero operar y lo necesito para seguir con mi vida que hace más de seis meses está frenada, hasta que esto se resuelva. Agradezco a todos los comercios que se sumarán con premios y les voy a pedir por favor si pueden colaborar comprando un bono o auspiciar un bono. Y al que no pueda, lo entiendo, pero envíen buena energía. Esa buena energía que traté de enviarles desde hace 15 años. De corazón, muchas gracias".

Cómo colaborar con la campaña solidaria

Ante la falta de recursos para cubrir los altísimos costos y la urgencia que requiere el cuadro, se dispuso una cuenta bancaria para recibir donaciones.

Cada aporte, por pequeño que sea, representa una oportunidad clave para que la periodista acceda a la cirugía.Para brindar apoyo económico, se habilitaron los siguientes datos de transferencia directa:

Alias: LAURADELGADORADIO

LAURADELGADORADIO CBU: 0110113930011375665351

Las muestras de afecto y los mensajes de aliento se multiplican bajo las consignas virtuales de apoyo. La comunidad del Alto Valle demuestra una vez más su capacidad de unión ante las causas urgentes.