Nuevo Ferri: 346 familias más cerca de regularizar el servicio eléctrico

La obra eléctrica ya comenzó en Nuevo Ferri y alcanza un 20% de avance. Beneficiará a hogares con servicio seguro. ¿Cuándo estará finalizada?

Edersa ya trabaja en la regularización eléctrica en el barrio Nuevo Ferri de Cipolletti.

La postal de postes en pie y bases de hormigón recién ejecutadas empieza a modificar el paisaje cotidiano de Nuevo Ferri , uno de los sectores históricos de Cipolletti que avanza hacia un cambio estructural largamente esperado. Allí, en medio de calles de tierra y viviendas que durante años convivieron con conexiones precarias, se despliega una obra que promete garantizar un servicio eléctrico seguro, regular y de calidad para cientos de familias.

En ese contexto, el Gobierno de Río Negro, el municipio de Cipolletti y la empresa distribuidora Edersa articulan acciones en el territorio para acompañar a los vecinos en el proceso de regularización , no solo desde lo técnico sino también con instancias de concientización sobre el uso responsable de la energía.

Esta semana, autoridades municipales y de la empresa se reunieron con los vecinos del barrio para explicar los avances.

Una obra clave para 346 familias

El proyecto de normalización eléctrica alcanza a 346 hogares distribuidos en 20 manzanas del barrio. Se trata de una intervención integral que contempla la instalación de redes de media y baja tensión, además de la colocación de tres transformadores de potencia que permitirán estabilizar el servicio en toda la zona.

Los trabajos comenzaron en marzo y actualmente presentan un avance cercano al 20%. En esta etapa inicial, las tareas se concentraron en la ejecución de bases para fundaciones de hormigón y la instalación de columnas de baja tensión, pasos fundamentales para el tendido de la red.

La inversión supera los $800 millones y, según las estimaciones oficiales, la obra estará finalizada durante la primera semana de septiembre. De cumplirse ese plazo, Nuevo Ferri se convertirá en uno de los barrios de Cipolletti en alcanzar la regularización eléctrica completa dentro del esquema del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE).

columnas edersa nuevo ferri La obra integrará a 346 familias al sistema eléctrico formal.

Una demanda histórica del barrio

Para las familias del sector, el avance de la obra representa la respuesta a un reclamo sostenido durante años. La falta de infraestructura adecuada obligó a muchos vecinos a recurrir a conexiones informales, con los riesgos que eso implica tanto en términos de seguridad como de calidad del suministro.

La llegada del PASE no solo implica la ejecución de una obra de gran envergadura, sino también la posibilidad de integrarse de manera formal al sistema eléctrico. Esto se traduce en mayor previsibilidad, mejores condiciones de seguridad y acceso a un servicio acorde a las necesidades actuales.

La expectativa en el barrio es alta. Los vecinos han manifestado su satisfacción ante el progreso de los trabajos, entendiendo que se trata de una transformación que impactará directamente en la vida cotidiana, desde el uso de electrodomésticos hasta la mejora en las condiciones habitacionales.

ECP EDERSA CAMION (7) La empresa ejecuta hasta el momento un avance del 20% de los trabajos. Estefania Petrella

Acompañamiento y uso responsable de la energía

Uno de los ejes centrales del programa es el acompañamiento social durante todo el proceso. Antes del inicio de la obra, equipos técnicos realizaron un relevamiento casa por casa para relevar información sobre las condiciones de las viviendas, los artefactos eléctricos utilizados y los hábitos de consumo.

Con esos datos, se diseñaron estrategias de intervención orientadas a promover un uso eficiente de la energía. En ese marco, este lunes se desarrolló una charla informativa que reunió a decenas de familias del barrio.

El encuentro permitió generar un espacio de diálogo directo, donde se abordaron aspectos clave como el consumo responsable, la importancia de evitar sobrecargas y el impacto que tienen los hábitos cotidianos en el monto de las facturas.

La extensión del tendido la ejecutará Edersa, que ganará clientes regulares en los asentamientos cipoleños. La proyección de finalización de obra es la primera semana de septiembre.

Un plan que se expande en la región

La intervención en Nuevo Ferri forma parte de una política más amplia que se replica en distintos puntos de la provincia. En Cipolletti, el PASE continuará en el barrio 2 de Agosto, mientras que en Viedma ya se avanza en la etapa final de la regularización en el barrio La Esperanza, donde se alcanzará a 338 familias.

Este tipo de obras no solo apuntan a mejorar la infraestructura, sino también a ordenar el sistema eléctrico en sectores donde el crecimiento urbano se dio sin planificación, generando situaciones de vulnerabilidad.