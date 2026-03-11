Más de 350 familias de Nuevo Ferri tendrán luz regularizada y medidores propios

Más de 350 familias de Ferri accederán a la energía eléctrica de forma segura.

El Municipio de Cipolletti y la empresa Edersa anunciaron el inicio de un plan de regularización eléctrica en el barrio Nuevo Ferri , una obra largamente esperada por los vecinos que permitirá dotar de un servicio formal y seguro a más de 350 familias del sector. El proyecto, que además incluirá la instalación de alumbrado público, comenzaría a ejecutarse en los primeros días de abril.

El anuncio se realizó en las últimas horas durante una recorrida por el barrio encabezada por el intendente Rodrigo Buteler , junto a autoridades de la distribuidora eléctrica y representantes de empresas interesadas en participar del proceso licitatorio para llevar adelante los trabajos.

La intervención forma parte del plan de acceso seguro a la electricidad ( PASE ), una iniciativa impulsada por el Gobierno de Río Negro junto a Edersa y coordinada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad ( EPRE ), en articulación con la Municipalidad de Cipolletti. El objetivo es regularizar el suministro en barrios populares donde históricamente el acceso al servicio se dio de manera precaria o informal.

La comunidad de Nuevo Ferri abarca 345 familias. Las primeras se asentaron en 2003. Aparte, hay una creciente toma en las vías en el vecino Ferri viejo. La regularización abarcará 20 cuadras y tendrá inicio en abril. Antonio Spagnuolo

Una obra integral en 20 manzanas

El proyecto contempla una intervención de gran escala en el barrio. Según se informó, las tareas abarcarán 20 manzanas de Nuevo Ferri y consistirán en la ejecución del tendido de redes de media y baja tensión, el recambio total de columnas y postación, y la construcción de tres subestaciones transformadoras que permitirán abastecer de energía de manera segura y estable a todo el sector.

Además, se incorporará alumbrado público, una mejora que apunta no solo a optimizar el servicio eléctrico domiciliario sino también a reforzar la seguridad en el espacio urbano.

Durante la recorrida por el barrio, Buteler destacó el impacto que tendrá la obra para los vecinos. “Nos comprometimos a regularizar Ferri Nuevo para que tengan su medidor, para que puedan pagar la luz, tengan su luz regular, no haya accidentes domésticos, y tengan alumbrado público. Se calcula el inicio de obra para principios de abril”, expresó el jefe comunal.

La regularización permitirá que cada familia cuente con medidores individuales, lo que representa un cambio sustancial respecto de las conexiones informales que actualmente predominan en muchos sectores del barrio.

controles epre y edersa.webp Tendido de redes de media y baja tensión, el recambio total de columnas y postación, y la construcción de tres subestaciones transformadoras serán parte de la obra. Archivo

Seguridad y acceso formal al servicio

El plan apunta a resolver una problemática estructural vinculada al acceso desigual a los servicios básicos en barrios populares. Las conexiones precarias suelen generar riesgos eléctricos, cortes frecuentes y dificultades para garantizar un suministro estable, además de impedir que los vecinos puedan acceder a un servicio formal.

Desde el área de Normalización de Barrios Populares destacaron que el proyecto responde a una demanda histórica del sector. “Estamos muy contentos porque es un nuevo compromiso que vamos a cumplir a partir de abril. Hacer la regularización eléctrica de un barrio que históricamente lo venía pidiendo es algo que nos llena de satisfacción”, explicó Sebastián Busader, jefe del Departamento de Normalización de Barrios Populares.

Regularización eléctrica En los últimos años, al menos nueve barrios populares de Cipolletti accedieron al servicio regular de electricidad. Archivo

Antecedentes del plan en Cipolletti

El programa PASE ya permitió avanzar en la regularización eléctrica de varios barrios de Cipolletti en los últimos años. Entre ellos se encuentran Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo y Obrero A y B, además del sector Puente Santa Mónica en Balsa Las Perlas y el barrio 10 de Enero.

En todos esos casos se realizaron obras similares de infraestructura eléctrica que incluyeron redes formales, instalación de medidores y mejoras en el alumbrado público.

Con la incorporación de Nuevo Ferri al plan, el objetivo es seguir avanzando en la integración urbana y el acceso a servicios esenciales, un proceso que combina obras de infraestructura con la formalización de los usuarios dentro del sistema eléctrico.