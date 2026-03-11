Lo dejaba dormir en su casa porque no tenía dónde quedarse, pero se puso violento y tuvo que ir a la Justicia

Fue una relación breve, pero un calvario para ella. El hombre la insultó, la humilló y hasta la golpeó. Lo tuvo que denunciar para liberarse de él. La Justicia de Paz dictó medidas para protegerla.

Una chica comenzó a salir con un hombre y le permitió que se quedara a dormir en su casa porque no tenía dónde quedarse. Sin embargo, el sujeto identificado con las siglas GCV, le comenzó a mostrar un costado hostil , de acuerdo a lo que narró en una denuncia presentada el último lunes 2 de marzo en la Subcomisaría 82 de Balsa Las Perlas .

En la presentación, que se encuadró en lo que señala la ley 3040 , que regula la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”, la mujer relató que mantuvieron un noviazgo por “muy corto plazo” , pero que “en todo momento” no sólo sufrió agresiones físicas, sino también “insultos, agravios y humillaciones”.

Sostuvo que incluso en oportunidades en que le permitió quedarse a dormir ante la carencia habitacional de él, “le rompió varias cosas de su casa, tornándose muy violento agresivo”.

El vínculo se deterioró a tal extremo que le dijo “en reiteradas oportunidades” que ya estaba todo terminado, pero aclaró que no lograba que GCV aceptara el fin “no pudiendo liberarse del mismo”.

Pero el hecho que la llevó a pedir ayuda a las autoridades sucedió el 27 de febrero, cuando se encontraba en el río en la zona de Valentina Sur, en la ciudad de Neuquén, al que se llega cruzando el puente Lembeye.

Escándalo en el río

Dijo que en esta oportunidad “comenzó a insultarla y agredirla a lo cual personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a la policía, quienes lo llevaron demorado”. Sin embargo, no amainó, porque volvió a presentarse en su casa, lo que aumentó sus temores.

La causa fue elevada al Juzgado de Paz del poblado cipoleño, cuya titular Laura Pino dictó medidas para resguarda a la mujer, al advertir que “se encuentra en evidente estado de vulnerabilidad frente al victimario en razón del género”.

Pero además pidió la intervención del Ministerio Público Fiscal, para que investiguen si el sujeto cometió un delito de carácter penal.

Destacó la magistrada que la mujer pertenece a un grupo “especialmente protegido por nuestra Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos allí enumerados”.

Medidas que deberá cumplir el acusado

Como primera disposición, la magistrada le ordenó a GCV, por el lapso de 90 días, no acercarse al domicilio de la víctima a menos de 500 metros, en tanto que deberá mantener “distancia prudencial” en los lugares donde se encuentren, ya sean públicos o privados.

También tiene prohibido hostigarla, molestarla o agredirla mediante llamados telefónicos, mensajes de texto o a través de las redes sociales.

La resolución agrega que ambas partes que deberán requerir atención profesional para que se determine si necesitan tratamiento psicológico. Les sugirió presentarse en el hospital más cercano a sus domicilios u otros establecimientos con áreas de salud mental.

Además de plantear el tema a la Fiscalía también se elevó las actuaciones al Juzgado de Familia, para que tome intervención.

En cuanto a la seguridad inmediata de la mujer, Pino comunicó lo resuelto a la Subcomisaría 82 para dar cumplimiento a lo ordenado en caso de solicitar el auxilio de la fuerza pública

En el documento judicial le advierten a GCV en caso de incumplimiento de las medidas será sancionado de acuerdo a lo que establece el Código Procesal de Familia, y que si detectan que hubo “clara intención de violar las prohibiciones”, será acusado del delito de desobediencia judicial y deberá responder al Ministerio Público Fiscal.