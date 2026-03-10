Siguen los vuelcos sobre la Ruta 22: violento choque entre un camión y un utilitario

Sucedió en la Ruta Nacional a metros de la Avenida San Juan. El incidente fue protagonizado por un camión y un vehículo utilitario, que terminó volcando.

El siniestro se produjo a la altura de General Roca y la pérdida de la carga generó inconvenientes en el tránsito.

Un incidente se registró en la Ruta 22 pasadas las 18:30 horas de este martes, protagonizado por un camión y un vehículo utilitario , que provocó el vuelco del rodado menor y posterior pérdida de su carga. El impacto tuvo lugar a metros de la Avenida San Juan de General Roca .

Según la información preliminar, no se registraron personas con heridas de gravedad durante el accidente. El siniestro vial sucedió en un sector de circulación intensa y generó demoras en el tránsito. Ya que tras el impacto, el vehículo utilitario terminó volcado sobre la calzada y perdió su carga en el lugar, lo que provocó el desplazamiento de cajas en diferentes puntos de la ruta nacional.

El episodio se suma a otros vuelcos registrados recientemente sobre la Ruta 22 , en un corredor clave para la conexión de las distintas localidades del Alto Valle.

Impresionante choque en la Ruta Chica: dos camiones impactaron de frente

La semana pasada, un violento siniestro vial se registró en la intersección de la Ruta Provincial 65 y el acceso Martín Fierro, en el ingreso a Allen. El incidente involucró a dos camiones de gran porque que impactaron en el cruce. El impacto no provocó heridos de gravedad, solo se registraron daños materiales en ambos rodados.

El hecho fue reportado alrededor de las 15:20, cuando el personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen recibió el aviso a través del centro de emergencias. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un camión Volskwagen y otro vehículo Scania con semirremolque.

Uno de los vehículos involucrados fue un camión Volkswagen con semirremolque, conducido por un hombre oriundo de Allen y el segundo rodado era un camión Iveco Stralis con semirremolque, cuyo conductor reside en la ciudad de Villa Regina.

Los agentes constataron que los camiones habían protagonizado un fuerte choque sobre la Ruta Chica. Según confirmaron fuentes policiales, el primer rodado circulaba por la Ruta 65 en sentido norte a sur, en continuidad con el acceso Martín Fierro. En ese momento, fue impactado por el segundo vehículo que avanzaba por la misma ruta, pero en sentido este a oeste.