El Municipio de Fernández Oro rompió el silencio por la turbiedad del agua y la baja presión

Vecinos registraron baja presión y falta de agua durante la jornada. Desde Aguas Rionegrinas y el municipio informaron los motivos por los que se originó el problema.

Desde el municipio de Fernández Oro lanzaron un comunicado oficial tras los inconventientes registrados con el agua.

Durante la jornada, vecinos de Fernández Oro registraron baja presión e incluso falta de agua potable en distintos sectores de la ciudad. Con el correr de las horas, desde el municipio confirmaron cuál fue el motivo de la situación que afectó el servicio.

Según informaron oficialmente, el problema se originó por la alta turbiedad del agua que ingresa desde el río , una condición que se intensificó a raíz de las lluvias y tormentas recientes en la región. Esto provocó que el agua llegue al sistema de captación con un color marrón intenso , lo que generó complicaciones en el proceso de filtrado.

Desde el equipo técnico de Aguas Rionegrinas explicaron que esta mayor turbiedad hace que los filtros de la planta se ensucien mucho más rápido de lo habitual , por lo que fue necesario realizar tareas de limpieza para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Debido a esta situación, se interrumpió momentáneamente la toma de agua desde el río, trabajando durante ese período únicamente con el aporte proveniente de los canales, mientras se llevaban adelante los trabajos de mantenimiento.

image

De acuerdo con el comunicado difundido por el municipio, las tareas de limpieza ya se realizaron y el sistema comenzó a recuperar presión. Además, en las últimas horas volvió a ingresar agua del río al sistema, por lo que se espera que el servicio se normalice de manera progresiva.

Finalmente, desde el área técnica solicitaron comprensión a los vecinos mientras se continúa trabajando para restablecer completamente el servicio en toda la localidad.

Avanza la pavimentación de la Ruta Chica: mejoras en la vía que conecta Cipolletti y Fernández Oro

La Provincia de Río Negro avanza con la repavimentación de un tramo clave de la Ruta Provincial 65, una obra que busca mejorar la conectividad entre Cipolletti y Fernández Oro. Los trabajos se desarrollan en un corredor estratégico del Alto Valle que concentra un intenso tránsito diario de vecinos, trabajadores y transporte vinculado a la actividad productiva.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, recorrió el avance de la obra junto al intendente Gustavo Amati y el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grun, quienes supervisaron las tareas que se ejecutan dentro del ejido de Fernández Oro.

La intervención se concentra en una vía fundamental para el movimiento vehicular del Alto Valle. En los últimos años, el crecimiento poblacional y la expansión de la actividad regional incrementaron el flujo vehicular, por eso el mejoramiento de la calzada resulta clave para reforzar la seguridad vial, agilizar el transporte de cargas y facilitar la circulación cotidiana.

Durante la recorrida, Echarren destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener obras de infraestructura con recursos propios. “Estuvimos junto a Raúl Grun supervisando los trabajos, ya que la idea es repavimentar e iluminar el tramo de Ruta 65 en Fernández Oro hasta Puente 83, en Cipolletti. Son aproximadamente dos kilómetros y medio de obra que se realizan con recursos, equipamiento y personal de Vialidad Rionegrina”, explicó el Ministro.