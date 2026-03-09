De película: robó una moto, huyó por Cipolletti y lo atraparon tras chocar con un patrullero en el puente

El sospechoso intentó huir hacia el puente Cipolletti–Neuquén, chocó durante el operativo y luego quiso escapar corriendo. Fue detenido por la Policía.

Personal de la Comisaría 4° intervino en la detención de uno de los sospechosos.

Una intensa persecución policial se registró este sábado por la mañana en Cipolletti y terminó con un hombre detenido luego de robar una motocicleta en pleno centro de la ciudad.

Todo comenzó cerca de las 7 de la mañana , cuando se denunció la sustracción de una moto en un comercio ubicado en Collón Cura y San Martín . A partir del alerta, efectivos de la Comisaría 32° iniciaron un operativo para dar con los sospechosos, ya que dos motocicletas habían escapado del lugar .

Minutos después se sumó al procedimiento personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) , que participó en la persecución por distintos sectores de la ciudad.

La persecución terminó debajo del puente

Durante el seguimiento, uno de los sospechosos se dirigió hacia la zona del acceso al colegio Sunrise, con dirección al puente Cipolletti–Neuquén.

En ese sector, debajo del puente, se produjo una colisión entre un móvil policial y una motocicleta negra conducida por uno de los sospechosos.

image

Tras el impacto, el hombre intentó continuar la fuga a pie, pero fue rápidamente interceptado por los efectivos policiales. Según informaron fuentes del procedimiento, el sospechoso opuso resistencia antes de ser reducido.

La moto fue secuestrada

El detenido fue trasladado para recibir asistencia médica, mientras que la motocicleta en la que circulaba, una Hero Hunk 150 cc, fue secuestrada por la Policía.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 4° de Cipolletti, junto con el gabinete de Criminalística y personal de salud, que realizaron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del hecho.

Una moto robada en Neuquén apareció dentro de un desagüe en Cipolletti

Lo que comenzó como un supuesto derrape terminó revelando una historia mucho más compleja. Una moto de alta cilindrada que había sido robada en Neuquén fue encontrada dentro de una alcantarilla en Cipolletti, luego de que su conductor perdiera el control en plena maniobra. Antes de que llegara la Policía, el hombre escapó del lugar junto a un cómplice que lo esperaba en otra moto.

El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando un llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre una motocicleta que había derrapado en la rotonda de la Ruta Nacional 151, uno de los accesos a Cipolletti.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar se encontraron con una imagen llamativa: una KTM Duke de 790cc, una potente moto deportiva, había terminado dentro de un desagüe, luego de que su conductor aparentemente perdiera el control.

Pero el conductor ya no estaba. Según las primeras averiguaciones, abandonó el rodado en cuestión de segundos y escapó junto a otro hombre que lo aguardaba en una segunda motocicleta. Ambos huyeron rápidamente por la avenida de circunvalación hacia la zona urbana de la ciudad.

Mientras se realizaban las primeras tareas en el lugar, los policías comenzaron a reconstruir lo ocurrido minutos antes. Allí surgió un dato clave.

Personal que se encontraba apostado en el sector del Tercer Puente había advertido el paso de una moto de características similares que circulaba a gran velocidad desde Neuquén hacia Cipolletti. Los efectivos intentaron detenerla, pero el conductor ignoró la voz de alto y siguió su camino.