Controles en las rutas del Alto Valle: decenas de infracciones y un caso extremo de alcoholemia

En operativos realizados en los puentes interprovinciales y las Rutas 22, 151 y 65, las autoridades detectaron 14 conductores con alcohol en sangre. Uno de ellos registró uno de los valores más altos en el año.

Los controles se desarrollaron durante el fin de semana en distintas rutas del Alto Valle.

Un intenso operativo de seguridad vial desplegado durante el fin de semana en los principales accesos de la región dejó cifras que vuelven a encender las alarmas sobre el consumo de alcohol al volante . Entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo, las autoridades controlaron 1.820 vehículos y detectaron 14 conductores con alcoholemia positiva , uno de ellos con un nivel extremadamente alto.

Los controles se realizaron en el marco del plan operacional “Prevención Control de Alcoholemia” , con operativos montados en los puentes interprovinciales , la Ruta Provincial 65 y las Rutas Nacionales 22 y 151 . Participó personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial de General Fernández Oro junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Durante los procedimientos se labraron 42 infracciones policiales y 10 multas por falta de Revisión Técnica Obligatoria . Además, los inspectores detectaron 14 casos de alcoholemia positiva y uno no punitivo .

image

Como resultado de las irregularidades, las autoridades retuvieron 13 vehículos, una licencia de conducir y documentación apócrifa, además de tres cédulas no vigentes. En uno de los casos se dispuso incluso la prohibición de circular.

Pero uno de los datos que más preocupa fue el nivel de alcohol detectado en un conductor: 2,01 gramos por litro de sangre, registrado el 8 de marzo a las 5:55 de la mañana, un valor que supera ampliamente los límites permitidos y que implica un riesgo extremo para la seguridad vial.

Los operativos también derivaron en otras intervenciones. Se inició un sumario judicial contra un hombre mayor de edad y se decomisaron 6.000 kilos de leña que eran transportados en un camión sin la guía forestal obligatoria para su corte y traslado.

image

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que los controles continuarán en la región con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad en las rutas más transitadas.