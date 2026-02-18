Fin de semana caótico en Cipolletti: 145 infracciones de tránsito y un caso extremo de alcoholemia

Más de 2.800 vehículos fueron controlados en Cipolletti durante el fin de semana largo. Hubo 145 infracciones, alcoholemias positivas y secuestros de vehículos robados.

La Policía de Seguridad Vial desplegó intensos controles de tránsito sobre los accesos a Cipolletti durante el fin de semana de Carnaval.

Durante el primer fin de semana largo del año, Cipolletti desplegó un amplio operativo de control vial que dejó como saldo un importante número de infracciones, alcoholemias positivas y procedimientos vinculados a delitos, en un contexto de alta circulación por el recambio turístico y las actividades de verano.

El Plan Operacional se desarrolló entre el viernes 13 y el martes 17 de febrero de 2026, con la participación del Cuerpo de Seguridad Vial Cipolletti en conjunto con el Destacamento Especial de Seguridad Vial de General Fernández Oro y personal de Abasto de la Municipalidad. Los controles se concentraron en puntos estratégicos como los puentes interprovinciales, la Ruta Provincial 65 y las Rutas Nacionales 22 y 151, corredores clave del Alto Valle.

De acuerdo al balance oficial, durante los cinco días del operativo se fiscalizaron 2.800 vehículos mediante test de alcoholemia . Como resultado, se labraron 145 infracciones por distintas faltas a la normativa vigente.

Entre los datos más relevantes, se registraron 15 alcoholemias positivas, una de ellas considerada no punitiva, además de 3 retenciones de licencias de conducir y 6 retenciones vehiculares. A esto se sumaron 4 prohibiciones de circular y 8 casos de retiro de cédulas por falta de vigencia.

El despliegue se dio en un fin de semana marcado por una importante movilidad, algo habitual en fechas turísticas y eventos estivales en la región, lo que motivó un refuerzo en los controles para prevenir siniestros viales y detectar irregularidades.

Un caso extremo de alcoholemia

Uno de los hechos más graves detectados durante los operativos ocurrió en la madrugada del 15 de febrero. A las 03:07, personal de seguridad vial registró la graduación alcohólica más alta del fin de semana: 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre en un conductor que circulaba a bordo de una Mercedes Benz Sprinter.

El nivel detectado supera ampliamente los límites permitidos y representa un serio riesgo tanto para el conductor como para terceros, por lo que se procedió conforme a la normativa vigente.

secuestro moto acceso cipolletti Sobre el puesto de control sobre ruta 22, los efectivos policiales también detectaron vehículos con pedidos de secuestros. Gentileza

Vehículos robados y maniobras delictivas

El operativo también permitió avanzar en la detección de vehículos con irregularidades legales. En total, se concretaron dos secuestros judiciales.

Uno de los casos involucró a un vehículo con pedido de secuestro vigente por robo, en el marco de una maniobra delictiva conocida como “mellizo”. La situación derivó en la intervención de la Fiscalía a cargo de la doctora Moro, bajo la figura de encubrimiento agravado.

El segundo hecho estuvo vinculado a una motocicleta Honda NX125 con pedido de secuestro por robo desde el 15 de enero de este año, solicitado por el Destacamento Especial 128° de Cipolletti. El rodado fue recuperado tras un procedimiento ocurrido en la madrugada del martes.

Según se informó, efectivos observaron a un hombre que corría llevando la motocicleta. Al intentar identificarlo en inmediaciones de un local bailable, el sujeto abandonó el vehículo y se dio a la fuga hacia el sector del Fortín, sin poder ser localizado pese al rastrillaje realizado con apoyo de la Comisaría 4°.

secuestro camioneta patente apocrifa Duplicación de dominios e información falsa en la documentación, derivaron en los secuestros. Gentileza

Patentes falsas y documentación irregular

Otro procedimiento relevante tuvo lugar durante la madrugada del domingo, cuando personal de Seguridad Vial identificó una camioneta con ambas patentes apócrifas.

Al profundizar la inspección, se detectaron irregularidades en la documentación presentada por el conductor y se constató que el número de chasis tenía pedidos de secuestro vigentes, uno por robo y otro por hurto de automotor, requeridos por una comisaría de Lomas de Zamora.

El vehículo fue secuestrado en el lugar y el conductor quedó notificado en una causa por encubrimiento agravado, a disposición de la Justicia.

Auto mellizo secuestrado Los controles se desplegaron en toda la provincia y se mantendrán con refuerzos durante el tiempo que resta de temporada estival. Gentileza

Controles sanitarios y decomisos

En paralelo a los controles vehiculares, también se realizaron operativos vinculados al transporte de alimentos. En conjunto con personal de Abasto municipal, se llevaron adelante dos decomisos por traslado de mercadería sin habilitación ni condiciones sanitarias adecuadas.

En ambos casos se incautaron productos como lácteos, pastas y huevos, labrándose las actas correspondientes y dando intervención a las autoridades competentes.