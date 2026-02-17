Escándalo en pleno centro de Cipolletti: cayó con una moto robada en Mendoza

Un hombre fue detenido durante la madrugada en la plaza San Martín con un rodado que tenía doble pedido de secuestro en Mendoza.

Policía de Río Negro intervino durante la madrugada del domingo tras detectar una situación que terminó con un hombre imputado y una motocicleta con doble pedido de secuestro .

El procedimiento se realizó en inmediaciones de la plaza San Martín de Cipolletti , donde efectivos de la Comisaría 4° identificaron a un hombre que permanecía junto a una motocicleta sin chapa patente , en una escena que llamó la atención de los uniformados.

Cuando los policías solicitaron la documentación del rodado, la consulta al sistema arrojó un resultado contundente: el dominio registraba pedido de secuestro vigente solicitado por la Policía de Mendoza . Pero eso no fue todo.

image

Al trasladar la motocicleta a la unidad policial y realizar una verificación más exhaustiva, el número de chasis confirmó un segundo pedido de secuestro, también emitido desde Mendoza. De esta manera, la sospecha inicial se transformó rápidamente en un caso judicial.

Imputado por encubrimiento agravado

Tras las diligencias correspondientes, el hombre fue imputado por encubrimiento agravado y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el origen del rodado y las posibles responsabilidades.

La investigación ahora busca establecer cómo llegó la motocicleta robada hasta el Alto Valle y si existen más personas involucradas.

Una madrugada que parecía tranquila en el centro de la ciudad terminó con un procedimiento que volvió a poner el foco en el circuito de vehículos sustraídos que cruzan provincias.

Descomunal pelea en la plaza San Martín: "En el barrio lo arreglamos"

Dos grupos de jóvenes, entre los que había varias chicas, se enfrentaron a golpes en la esquina de la plaza San Martín, de Yrigoyen y Miguel Muñoz. Fue durante la madrugada de este domingo tras el cierre de los boliches que funcionan en el sector céntrico y que, como es habitual, muchos de sus asistentes se reúnen antes de volver a sus casas.

En esta oportunidad la desconcentración parecía en paz. Incluso no se observó una presencia policial notable como otras veces, ni tampoco hubo operativo desalojo como viene ocurriendo. Solo pasaban cada tanto los patrulleros con las balizas encendidas.

Sin embargo, el clima comenzó a enrarecerse en la esquina donde se encuentra la parada de taxis y había tres vehículos esperando pasajeros.

Un grupo se paró en la vereda donde está el local que vende cosméticos y perfumes, desde donde comenzaron a increparse con los que había quedado en la plaza.

Hubo algunos insultos y amenazas, y de repente dos muchachos se tomaron a golpes, mientras el resto le hacía ronda. Todo ocurrió en plena calle, por lo que algunos automovilistas que justo pasaron tuvieron que detener la marcha.

El descontrol de la refriega también los llevó hasta la vereda donde estacionan los taxis, por lo que pasaron en forma de tropel entre ellos.