El escalofriante relato de un vecino sobre la extraña aparición en su chacra el día de su cumple

Un sobresalto, un hecho misterioso y reciente, en plena madrugada. La llamativa reacción de su mascota ante el aterrador suceso y las distintas conjeturas.

El vecino valletano cumplía 55 años cuando se registró la aparición en su chacra rionegrina. Fue la semana pasada.

Es el típico gringo de chacra valletana , de esos que suelen hacer arduas tareas físicas y parecen no temerle a nada. Pero asegura que aquella noche, la del martes pasado, por primera vez conoció el miedo. O algo parecido: sensaciones “escalofriantes, lo cuento y se me vuelve a erizar la piel…” .

Eran casi las 3 de la madrugada del 10 de Febrero en el que justo cumplía 55 años . Pero el día festivo no comenzó de la manera más relajada para él. Con un susto mayúsculo si bien aseguran que en el campo o en las chacras esas cosas extrañas pasan y con bastante frecuencia…

Este conocido vecino de la zona dormía cuando su descanso se vio interrumpido drásticamente por el incesante y cada vez más agudo ladrido de los perros.

chacra nocturna Las chacras, de noche, ¿una tierra fértil también para que sucedan hechos misteriosos?

“Me asomé por la ventana y no vi nada raro, así que volví a la cama. Pero ya me quedé intranquilo. Y encima lejos de calmarse, estaban hechos unas fieras, ladraban más fuerte”, revela R. G., quien prefiere no revelar su identidad completa a LM Cipolletti.

Media hora más tarde, como el panorama no mejoraba, el hombre no lo dudó. “En calzoncillos fui a buscar la escopeta, que por seguridad y autodefensa en zonas despobladas tenemos todos, y salí a ver qué les pasaba a mis 9 pichos, en especial a uno que insistía con quedarse en un lugar de la chacra y estaba desconocido”, agrega el rionegrino, en un estremecedor relato en primera persona de su experiencia paranormal.

Con la luna llena alumbrando sus pasos en suelo arcilloso, entre pastizales y árboles, llegó a la escena donde ocurriría algo que lo dejaría perplejo y ahora se anima a compartir con los lectores.

La misteriosa y extraña aparición

“De repente se aparece una extraña figura, una criatura blanca, brillante, similar a un zorro pero de ese color no existen… Tampoco era un perro. Se acercó a donde estaba mi perrito, se le puso adelante cómo queriendo jugar con él y Osito, como se llama mi mascota, increíblemente se quedó quieto, duro, siendo que es hiper activo”, acota sembrando el suspenso de su interlocutor. ¡Qué momento!

“No dio tiempo a nada porque enseguida empezó a pegar como saltitos, 3, 4 ó a lo sumo 5 y se perdió detrás de mi chacra, como si se hubiera esfumado. Sigo sin comprender qué era ni si hay algo más de fondo”, admite plagado de intriga e incertidumbre.

Entre tantas teorías o conjeturas que con su entorno se formulan, no descarta que la aparición tenga alguna connotación espiritual, algún significado sentimental o especial ya que se presentó sugestivamente en el inicio de su cumpleaños.

“Habría que ver, por un lado tenemos varios perritos nuestros y del anterior dueño sepultados en la chacra y por otro me dicen que puede haber sido algún familiar que ya no está y vino a saludarme en mi día. La verdad es algo que te deja sin palabras, en tantos años viviendo acá, no me había pasado nunca nada igual y quizá no vuelva a vivirlo. Algunos quizá no me crean, pero me tiene sin cuidado, yo estuve ahí...”, reconoce en el final de su aterrador testimonio.

Increíble pero real. Aunque muchos aseguran que estos sucesos paranormales en la zona se registran mas seguido de lo que la mayoría piensa… ¿Será así?