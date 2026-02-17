Fin de semana de Carnaval: más adolescentes atendidos por consumo en Cipolletti

El fin de semana largo dejó más ingresos de jóvenes por intoxicaciones y consumo en la guardia del hospital cipoleño.

El hospital de Cipolletti tuvo atenciones sobre intoxicaciones y consumos problemáticos durante el fin de semana de carnaval.

El fin de semana largo de Carnaval volvió a dejar en evidencia una preocupación creciente en el sistema de salud del Alto Valle. En la guardia del Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti se registró un aumento sostenido en las consultas vinculadas a consumos problemáticos , especialmente entre jóvenes , en un contexto donde las celebraciones y el tiempo libre suelen potenciar conductas de riesgo.

Desde el servicio de emergencias, la médica Carolina Contreras trazó un balance de las atenciones realizadas y puso el foco en una tendencia que se repite y se profundiza. “Tuvimos bastante demanda por consultorio, intoxicaciones alimentarias, etílicas, consumo de sustancias ilícitas, pocos accidentes de tránsito, esperando hoy el retorno del fin de semana en las rutas”, señaló en diálogo con LM Cipolletti .

Las consultas abarcaron un amplio rango etario, aunque con un dato que encendió las alertas dentro del sistema sanitario. “Los pacientes que llegaron fueron entre 15 y 65 años”, precisó la profesional, quien remarcó que el incremento de casos en adolescentes y jóvenes es cada vez más notorio .

E.C.P HOSPITAL (52) Las atenciones estuvieron marcadas por adolescentes y jóvenes. Estefania Petrella

Un fenómeno en crecimiento

El aumento de situaciones asociadas al consumo problemático no es un hecho aislado ni exclusivo de fechas festivas. En ese sentido, Contreras fue contundente al advertir sobre la evolución del fenómeno. “Tenemos cada vez más demanda de jóvenes con consumos problemáticos ”, sostuvo.

Las guardias hospitalarias se convierten así en un punto clave de intervención inicial ante cuadros que pueden ir desde intoxicaciones leves hasta situaciones de mayor complejidad que requieren abordajes interdisciplinarios. En muchos casos, la llegada al hospital se da en contextos de urgencia, con pacientes que presentan síntomas de intoxicación por alcohol o sustancias ilícitas.

El protocolo de actuación contempla diferentes niveles de intervención según la gravedad del caso y la edad del paciente. “Se convoca a los padres cuando son menores de edad y si hay alguna situación de emergencia se solicita la intervención de salud mental”, explicó la médica.

Este procedimiento busca no solo resolver la urgencia clínica inmediata, sino también activar redes de contención que permitan dar continuidad al acompañamiento, especialmente en casos reiterados o de mayor vulnerabilidad.

flyer consumo porblematico adolescentes RN

Menos siniestros viales, más consultas clínicas

Uno de los datos destacados del fin de semana fue la baja incidencia de accidentes de tránsito en comparación con otros feriados largos. Sin embargo, ese descenso no implicó una menor carga de trabajo para el hospital.

Por el contrario, las consultas clínicas ocuparon gran parte de la demanda en la guardia. A esto se sumaron cuadros de intoxicaciones alimentarias, también frecuentes en contextos de reuniones y celebraciones.

Desde el sistema de salud se mantiene la atención sobre lo que pueda ocurrir en las horas posteriores, especialmente con el regreso de quienes viajaron durante el fin de semana largo a destinos turísticos.

E.C.P HOSPITAL (3) Pocos ingresos por accidentes de tránsito o situaciones de gravedad, según reportó el nosocomio local. Estefania Petrella

Una respuesta provincial en marcha

En paralelo a este escenario, el Ministerio de Salud de Río Negro avanza con estrategias para fortalecer el abordaje de esta problemática. En ese marco, esta semana se desarrollará en el Alto Valle una instancia de formación para equipos de salud.

Se trata de la Primera Jornada Provincial de Capacitación para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos, que se realizará el viernes 20 de febrero en General Roca, en el auditorio del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, en el horario de 9 a 13.

La propuesta, impulsada por el Programa de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos junto al Servicio de Salud Mental, busca mejorar las herramientas de intervención en todo el sistema público de salud.

drogas adolescentes.jpg En la provincia, al igual que el país, el consumo de sustancias en menores de 18 años es cada vez más notorio. Ilustración

Capacitación y abordaje integral

La jornada se enmarca en las políticas públicas provinciales y se apoya en un enfoque de derechos, en línea con la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y la Ley Provincial 2440. El objetivo es fortalecer las capacidades de prevención, atención y acompañamiento desde una mirada integral.

Durante el encuentro se trabajará sobre tres ejes centrales que reflejan las principales demandas actuales del sistema sanitario. Por un lado, las emergencias clínicas derivadas de los consumos problemáticos, con foco en la evaluación y estabilización inicial de los pacientes.

También se abordarán los procesos de desintoxicación y el tratamiento de cuadros asociados al consumo de sustancias. Finalmente, se incluirá una temática especialmente sensible como los consumos durante la gestación, con herramientas para el abordaje de personas gestantes y recién nacidos afectados.

La capacitación estará destinada a equipos interdisciplinarios del sistema público de salud, incluyendo personal médico, de enfermería, salud mental, ginecología, obstetricia y áreas de apoyo. La premisa es clara: el abordaje de los consumos problemáticos requiere una respuesta integral que involucre a toda la estructura sanitaria.