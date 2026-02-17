Encontraron al joven del Alto Valle que viajaba a Las Grutas y nunca llegó

Había sido visto por última vez en Villa Regina. Lo encontraron este martes en Chimpay.

La Policía de Río Negro lanzó un pedido urgente de colaboración para localizar a un joven de 26 años residente en General Roca , que fue visto por última vez el domingo a las 17:30 mientras viajaba hacia Las Grutas .

Según detallaron los familiares, el joven viajaba para encontrarse con su madre en la ciudad costera , pero nunca llegó a su destino , y desde entonces no se ha comunicado con su familia.

El padre de Santiago lo dejó sobre la Ruta Nacional 22 , cerca de la firma Moño Azul en Villa Regina , para que continuara su viaje hacia Las Grutas. La intención era que llegara cerca de la medianoche, pero desde ese momento no se tiene información sobre su paradero .

La denuncia fue radicada por su madre en la Comisaría Quinta de Villa Regina, y desde allí las autoridades solicitan cualquier información que pueda ayudar a dar con el joven.

Lo encontraron en Chimpay

Este martes, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron la aparición del joven en otra localidad de Río Negro. "Fue hallado en buen estado de salud general, Santiago Agustín Alonzo, de 26 años, en la localidad de Chimpay", informaron.

Otra persona desaparecida en el Alto Valle

En las primeras horas de este lunes, un comunicado emitido por la Policía de Río Negro generó preocupación en el Alto Valle. Desde la fuerza policial lanzaron una alerta para dar con el paradero de un adolescente de 14 años años que desapareció este domingo.

El último dato confirmado indica que el joven identificado como Emiliano Utreras de 14 años, fue visto por última vez este domingo alrededor de las 16 horas sobre la Ruta Provincial 69, a la altura de El Labrador, y se desplazaba con dirección a San Patricio del Chañar.