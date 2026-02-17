Horror en Cipolletti: atacó a su hermana con un machete en plena madrugada y quedó en libertad

La víctima denunció que fue atacada en plena calle del barrio Obrero A. Tras el episodio, pidió medidas urgentes de protección y aseguró que teme por su seguridad.

El ataque ocurrió en en plena calle del B° Obrero A de Cipolletti.

Una escena de extrema violencia sacudió la madrugada en el barrio Obrero A de Cipolletti. Una mujer denunció que su propio hermano la atacó con un machete en la vía pública luego de que ella se negara a darle dinero.

El brutal episodio terminó con la víctima herida y aterrada. “ Me quiso matar, me cortó toda ”, relató Florencia tras radicar la denuncia en la Comisaría de la Familia.

Según el relato de Florencia, la discusión comenzó cuando su hermano le exigió dinero. Ante la negativa, el hombre reaccionó con violencia y la atacó con un machete en plena calle del barrio.

ataque hermana cipolletti 1

La brutal agresión generó conmoción entre vecinos que escucharon los gritos y fueron testigos del dramático episodio.

La víctima expuso el brutal ataque en redes sociales donde lo escrachó y dio detalles de la situación. Asegura que necesita medidas urgentes para garantizar su seguridad, ya que el hombre no habría quedado detenido tras el episodio.

Florencia agregó que "no me puedo ir a mi casa y tengo un bebé de 2 años realmente temo por mi vida. La policía ni se lo llevó, está como pancho en su casa".

"Tocaste un límite"

En sus redes sociales, Florencia dio a conocer la situación que padeció: "Carlos Acuña hoy te enojaste porque te pedí la plata que me vivís pidiendo para drogarte porque es lo único que sabes hacer y hasta me rompiste el auto, me chocaste".

En ese sentido, la víctima agregó: "Hoy tocaste el límite y te escracho por acá para ver si tenés un poco de vergüenza de pegarle a tu propia sangre. Conmigo no y con mi hijo no, me las vas a pagar te vas a arrepentir de todo".

Ahora el caso quedó bajo intervención de la Justicia, que deberá evaluar las medidas de protección correspondientes para resguardar la integridad de la denunciante.