Salió rumbo a Cutral Co y nunca llegó: intensa búsqueda de un hombre de Río Negro
Marco David Ávila Antipán fue visto por última vez el 21 de mayo. La Policía difundió sus características y pidió colaboración urgente.
La Policía de Río Negro activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Marco David Ávila Antipán, un hombre de 38 años que desapareció luego de salir con destino a Cutral Co.
Según informaron desde la fuerza, fue visto por última vez el 21 de mayo cerca de las 13. Tenía previsto viajar hacia esa localidad neuquina, pero nunca llegó y desde entonces no se supo más de él.
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La denuncia generó preocupación entre familiares y allegados, mientras se intensifican las tareas para tratar de localizarlo.
Cómo es físicamente y qué ropa llevaba
Ávila Antipán es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,70 metros, pesa unos 75 kilos, tiene tez trigueña, cabello corto negro y ojos marrones oscuros.
Como señas particulares, posee una operación en el antebrazo izquierdo donde sobresale una prótesis y tatuajes en el antebrazo derecho con la inscripción “León”, además de otros tatuajes borrados en ambos hombros.
Al momento de desaparecer vestía un pantalón jeans negro, zapatillas deportivas Adidas negras, campera negra y gris marca The North Face, gorra negra y llevaba una mochila gris con ropa y documentación.
Pedido urgente de colaboración
Desde la Subcomisaría 69° de General Roca solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la unidad policial más cercana.
La difusión del caso crece con el paso de las horas, mientras familiares esperan novedades sobre su paradero.
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