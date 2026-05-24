Salió rumbo a Cutral Co y nunca llegó: intensa búsqueda de un hombre de Río Negro

Marco David Ávila Antipán fue visto por última vez el 21 de mayo. La Policía difundió sus características y pidió colaboración urgente.

Fue visto por última vez el 21 de mayo cerca de las 13. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Marco David Ávila Antipán , un hombre de 38 años que desapareció luego de salir con destino a Cutral Co .

Según informaron desde la fuerza, fue visto por última vez el 21 de mayo cerca de las 13. Tenía previsto viajar hacia esa localidad neuquina, pero nunca llegó y desde entonces no se supo más de él.

La denuncia generó preocupación entre familiares y allegados, mientras se intensifican las tareas para tratar de localizarlo.

Cómo es físicamente y qué ropa llevaba

Ávila Antipán es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,70 metros, pesa unos 75 kilos, tiene tez trigueña, cabello corto negro y ojos marrones oscuros.

Como señas particulares, posee una operación en el antebrazo izquierdo donde sobresale una prótesis y tatuajes en el antebrazo derecho con la inscripción “León”, además de otros tatuajes borrados en ambos hombros.

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Al momento de desaparecer vestía un pantalón jeans negro, zapatillas deportivas Adidas negras, campera negra y gris marca The North Face, gorra negra y llevaba una mochila gris con ropa y documentación.

Pedido urgente de colaboración

Desde la Subcomisaría 69° de General Roca solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la unidad policial más cercana.

La difusión del caso crece con el paso de las horas, mientras familiares esperan novedades sobre su paradero.