Tragedia en una carrera de las bardas de General Roca: murió un fotógrafo de Allen durante el evento

Tenía 55 años y trabajaba cubriendo la competencia. Se descompensó en plena zona de bardas y falleció tras un intenso operativo de emergencia.

Una jornada deportiva en la zona de bardas de General Roca terminó marcada por una tragedia . Un fotógrafo de 55 años, oriundo de Allen , murió este domingo tras sufrir una descompensación mientras cubría una carrera en el sector conocido como la “ zona del Gauchito ”.

Según las primeras informaciones, el hombre no participaba de la competencia como corredor, sino que se encontraba trabajando con su cámara para registrar el evento.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a LM Cipolletti , la víctima fue identificada como Gerardo Damián Fernández , de 55 años. El episodio ocurrió cerca de las 11:20 en un cañadón ubicado a la altura del kilómetro 124 de la Ruta 6, en la zona conocida como Paso Córdoba.

La directora del hospital López Lima confirmó que el fotógrafo “estaba parado sacando fotos y se descompensó en el lugar”. Debido a las características de la competencia, personal del SIARME ya se encontraba en el sitio brindando cobertura médica.

El dramático operativo en las bardas

De acuerdo al parte policial, personal del Destacamento de Seguridad Vial Paso Córdoba tomó conocimiento de la emergencia a través de una comunicación radial y rápidamente se dirigió al lugar.

Cuando los efectivos llegaron, una ambulancia privada ya asistía al hombre, que se encontraba en grave estado. Ante la situación, se activó un protocolo de “código rojo” para agilizar el traslado hacia el hospital.

Incluso, policías realizaron cortes sobre los accesos a Ruta 6 para liberar el paso de la ambulancia que trasladaba de urgencia al fotógrafo hacia el hospital López Lima.

Murió pese a los intentos de salvarlo

Pese al intenso operativo y a las maniobras de asistencia médica, minutos después se confirmó el peor desenlace: Fernández falleció en el nosocomio local.

Según habían explicado desde el hospital, el hombre se encontraba sacando fotografías cuando sufrió la descompensación. El personal médico realizó tareas de reanimación durante todo el trayecto, aunque no logró revertir el cuadro.

Esperan los resultados de la autopsia

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio intervención a la fiscalía de turno para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar fehacientemente cuál fue la causa de la muerte.

La repentina tragedia generó conmoción entre los participantes y organizadores del evento deportivo que se desarrollaba en las bardas roquenses.