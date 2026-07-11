El video de la brutal pelea en la que un joven fue apuñalado a la salida de un boliche del Alto Valle

Ocurrió en Cinco Saltos y el muchacho fue herido en la espalda con un arma blanca. Lo trasladaron a Cipolletti y la policía identificó al agresor.

Sangiento, horrendo, brutal. Tristísimo. En la madrugada de este sábado, un llamado anónimo alertó al Comando Radioeléctrico sobre una persona herida en la intersección de las calles Roca e Independencia, en Cinco Saltos . El aviso se recibió pasadas las 6.35 horas.

Personal policial se trasladó de inmediato al lugar y corroboró la veracidad del hecho. Allí encontraron a un hombre de 24 años con una herida punzocortante en la espalda, producto de un ataque con arma blanca ocurrido tras un episodio de violencia . Ahora se conoció el video de la feroz pelea en la que el muchacho resultó apuñalado por la espalda .

Ante la gravedad de la lesión, los efectivos solicitaron con urgencia la presencia de una ambulancia en el lugar de los hechos. El servicio médico asistió rápidamente a la víctima y procedió a su traslado hacia el nosocomio local para las primeras evaluaciones clínicas correspondientes.

Debido a la magnitud del cuadro, el herido fue posteriormente derivado a un centro asistencial de Cipolletti, donde se le realizaron estudios de mayor complejidad. Según confirmaron fuentes policiales, el hombre se encuentra fuera de peligro y no registraría riesgo de vida.

Tras una pelea a la salida de un boliche, un joven fue apuñalado por la espalda en Cinco Saltos.

Cómo ocurrió

De acuerdo con la información brindada por personal policial a este medio, el hecho se produjo en el marco de una pelea registrada a la salida de un boliche bailable de la zona. Tanto el agresor como la víctima son mayores de edad, según indicaron los efectivos actuantes en el procedimiento.

Las fuentes policiales precisaron que se trató de una persona herida por arma blanca, con lesión localizada en la espalda, en un confuso episodio de violencia entre jóvenes tras la salida del boliche, un escenario que se repite en distintas localidades de la región.

Según pudo confirmar LM Cipolletti, el presunto autor del ataque ya se encontraría identificado por las fuerzas de seguridad. Este dato resulta clave para el avance de la causa judicial, que ahora queda en manos de la fiscalía en turno correspondiente.

Cabe destacar que, pese a contar con la identificación del agresor, resta determinar su situación procesal y las circunstancias exactas que derivaron en la agresión, un punto que deberá esclarecerse durante la instrucción de la causa.

El video de la pelea

Estas son las imágenes de la brutal pelea que difundió el medio local Seny Radio.