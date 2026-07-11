Crisis en Flybondi: cancelaciones masivas afectan los vuelos a Bariloche en plena temporada

La aerolínea low cost canceló vuelos en medio del fin de semana de alta ocupación en la cordillera rionegrina. ¿Qué pasará el resto de la temporada?

La aerolínea Flybondi vuelve a quedar en el centro de la escena en medio de uno de los períodos de mayor demanda turística del año. Las reiteradas cancelaciones y reprogramaciones de vuelos impactan de lleno en quienes planificaron viajar durante el fin de semana largo y las vacaciones de invierno.

Bariloche , uno de los destinos más elegidos en la temporada invernal, volvió a sufrir la suspensión de vuelos de la compañía low cost. La situación genera preocupación entre pasajeros que tenían previsto arribar o partir desde la ciudad cordillerana.

La empresa canceló nuevamente los servicios por inconvenientes para cargar combustible Jet A-1, un problema que se repite en los últimos días. La situación se enmarca en una crisis operativa que ya lleva más de una semana sin resolución.

El vuelo afectado correspondía a la ruta entre Ezeiza y Bariloche, y debía ser operado por una aeronave específica que actualmente integra una flota considerablemente reducida. Esto limita la capacidad de respuesta de la compañía ante contingencias.

Problemas de abastecimiento y flota reducida

Según trascendió desde el sector aeronáutico, el conflicto estaría vinculado a un esquema de pago anticipado para el suministro de combustible. La empresa no habría realizado nuevos pedidos en los últimos días, lo que derivó en múltiples cancelaciones.

La flota de Flybondi también atraviesa un momento crítico. De las 13 aeronaves que supo tener en operación, actualmente solo dos permanecen activas, lo que agrava las dificultades para sostener la programación habitual de vuelos.

A este panorama se sumó la cancelación de otro servicio con destino a Jujuy, lo que evidencia que los problemas no se limitan a una sola ruta. La irregularidad en las operaciones se replica en distintos puntos del país.

Omar Novoa

Impacto en trabajadores y reestructuración

En paralelo a la crisis operativa, la empresa avanzó en un proceso de ajuste interno. Flybondi acordó con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos un esquema de suspensiones rotativas con el pago del 70% de los salarios.

Además, cerca de 300 empleados aceptaron retiros voluntarios en las últimas semanas. Como resultado, la plantilla se redujo a aproximadamente 1.200 trabajadores, en un contexto de incertidumbre laboral y operativa.

Estas medidas reflejan la complejidad del escenario que atraviesa la compañía, que busca sostener su funcionamiento en medio de dificultades financieras y logísticas que afectan su servicio.

Claudio Espinoza

Incertidumbre en plena temporada alta

Las cancelaciones impactan directamente en los pasajeros que habían organizado sus viajes con anticipación. Muchos de ellos se encuentran con cambios de último momento que complican reservas de alojamiento, excursiones y conexiones.

Los vuelos entre Buenos Aires y Bariloche permanecen cancelados desde el viernes y continúan en la misma situación durante el sábado 11. Para los días 12, 13 y 14 de julio, la empresa los catalogó como reprogramados.