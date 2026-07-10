Dolor por la muerte súbita de un policía de Río Negro que cayó desplomado en un partido de fútbol

El sargento tenía 43 años y un buen estado atlético. Duro golpe para la fuerza, sus familiares y amigos. Otra vez, tragedia y drama en un partido amateur.

Pensar que por su labor diaria convivía con el riesgo, seguramente estuvo inmerso en varias situaciones de peligro jugándose la vida para garantizar la seguridad de la comunidad y acaba falleciendo de esta manera tan inexplicable como injusta y repentina. Y en este nuevo caso de muerte súbita no se puede hablar de falta de estado o malos hábitos porque se destacaba entre sus pares por conservar una excelente forma atlética , sumamente preparado para cuando le tocaba intervenir en hechos apremiantes.

Lo cierto es que un picado entre amigos culminó de la manera más trágica en la región. Un efectivo de la Policía de Río Negro murió tras sufrir una descompensación mientras jugaba un partido de fútbol informal . Sus familiares, amigos y compañeros de la fuerza despiden con dolor al sargentino de 43 años.

El triste episodio ocurrió en General Roca , alrededor de las 15:30 , cuando el efectivo Nicolás Acosta jugaba a la pelota con amigos y conocidos en un predio de canchas de fútbol privado, ubicado sobre la calle Sargento Cabral, casi Cacique Catriel.

De un momento a otro, el uniformado conocido como Tito empezó a sentirse mal y la desesperación entró en esecena en el complejo deportivo. Acosta comenzó a manifestar un fuerte malestar físico y cayó descompensado sobre el terreno de juego, lo que encendió de inmediato las alarmas de todos los presentes.

Quienes acompañaban al sargento intentaron brindarle los primeros auxilios mientras daban aviso a las emergencias médicas. Ante la gravedad de la situación y la necesidad extrema de atención, se dispuso el traslado urgente del hombre hacia la Clínica Juan XXIII.

Dramático desenlace y pesar en la fuerza policial

Al ingresar al centro asistencial, los profesionales de la salud iniciaron rápidamente intensas maniobras de reanimación para intentar estabilizarlo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos por revertir el cuadro, minutos antes de las 17 se confirmó el fallecimiento de Acosta. El parte médico indicó que el deceso se produjo a causa de un paro cardíaco.

La muerte del sargento generó una profunda conmoción tanto en su círculo íntimo como en la institución policial. El efectivo prestaba servicios formalmente en la Subcomisaría 66° de la localidad de Mainqué, desde donde sus compañeros, junto a las autoridades de la Policía de Río Negro, manifestaron su dolor y enviaron las condolencias correspondientes a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.

Semanas atrás, falleció un taxista cipoleño tras descomponerse en una cancha

Por la mañana había realizado varios viajes con el taxi trasladando a pasajeros por distintos puntos de Cipolletti. Por la tarde, fue a jugar al fútbol con uno de sus dos equipos de los sábados un partido correspondiente al Torneo Don Pedro en la Isla Jordán, se descompensó y murió "en el Hospital".

Emilio Valdez, 53 años, trabajaba en la empresa Radio Taxi y los fines de semana daba rienda suelta a su gran pasión alternando entre el popular torneo comercial Don Pedro y la Liga de Veteranos.

Alejandro Valdez en acción, en uno de los tantos partidos que jugó. Nadie aún logra comprender su muerte.

“Jugaba simultáneamente la Liga de Veteranos de Cipolletti en Duronia, en la categoría +50 con el equipo La Diez y también el Don Pedro con Alpatacos”, explicó un allegado al infortunado vecino.

El desgraciado episodio ocurrió semanas atrás en el predio de Camioneros de la Isla Jordán, donde de acuerdo a lo manifestado por compañeros de trabajo de Valdez a LM Cipolletti, “se descompuso, sufrió un pre-infarto y más allá de que los médicos y personal de la salud hicieron lo imposible para reanimarlo, lamentablemente falleció en la guardia del Hospital”.