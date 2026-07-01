Dolor por la muerte de Carly, un querido vecino y ex dueño de famosos boliches de la zona

Personajes como los hermanos Miguel y Chala Parra , y el ex Cipo y Boca, Carlos Ortiz , despiden a un tipo muy conocido en Neuquén, Cipolletti y Fernández Oro .

Tristeza y dolor en la región por la muerte de Carlos Bóer , un vecino entrañable, reconocido comerciante y un personaje sumamente querido en la región. Originario del barrio porteño de Caballito, supo ganarse el corazón de los valletanos a lo largo de las décadas a fuerza de calidez, trabajo y una personalidad generosa.

Establecido en el barrio conocido como "Bancario" en Fernández Oro , construyó una vida ligada al afecto de sus vecinos y al pulso de la noche regional, habiendo estado al frente de recordadas confiterías y boliches en Cipolletti y Neuquén , entre los que destacan el recordado PorqueNo bailable y Roller , de la vecina capital provincial.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida apenas se difundió la triste noticia . Uno de los primeros en manifestar su pesar fue el reconocido comunicador local Miguel Parra , quien a través de su popular cuenta de Facebook le dedicó unas sentidas palabras:

"Hasta siempre Carlitos... El barrio Bancario de Fernández Oro ya te está extrañando. Siempre atento al saludo cada vez que nos veíamos, un gran vecino. Duele tu partida. Elevamos una oración por un eterno descanso. Abrazo grande a Normita, Julián, Federico y a su familia en general".

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"Un tipo espectacular, por eso digo que se va a sentir su ausencia, vecino de años, siempre amable, nunca un problema", contó luego Miguelito a LM Cipolletti. Su hermano, el célebre Chala Parra, gloria albinegra y actual DT del Trueno Verde, fue uno de los que comentó la publicación: "Vuela alto Carlin. Abrazo grande y mis condolencias para Juli, Fede y Normita".

Por su parte, el exfutbolista de Cipolletti y Boca Juniors, Carlos Ortiz, expresó su dolor desde la distancia, ya que la noticia lo encontró caminando por las calles de Rubí, en Barcelona. Ortiz recordó con notable emoción las épocas doradas compartidas en la noche cipoleña y la complicidad que los unía.

"Sabía de sus dolencias, pero uno siempre se aferra al milagro, a la medicina y al coraje, que nunca le faltó al querido Carly. Fuiste una gran persona y eso hace que tu partida duela más", manifestó el exjugador.

Un legado de anécdotas, música y bueyes perdidos

Ortiz también reveló que hace tan solo un mes y medio había publicado una canción inspirada en "tipos" como Carly Bóer, Tito Yacomino y Fernando Llanos, personas que le "enseñaron a caminar la noche y aprender de la vida".

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En su texto, el exfutbolista rememoró los tiempos en el boliche Roller, donde Carly llegaba siempre junto a su gran compañera, Norma, y las divertidas picardías de amigos, como "robarle una medida" de su infaltable whisky Johnny Walker. "Ya no iré a cosechar aceitunas en tu chacra y prepararlas mita y mita... Ya no habrá café en las tardes de invierno para hablar de antes, de aquellos buenos tiempos idos y de bueyes perdidos. P... madre, qué tristeza", lamentó Ortiz, imaginando un reencuentro en el más allá entre Bóer y el también recordado Yacomino.

"No cabía un alfiler en sus boliches"

Consultado por LMC, Ortiz recordó épocas memorables junto a su querido amigo que era propietario "del boliche Roller, famoso en aquellos tiempos porque abría todos los días, pero los lunes eran espectaculares… No cabía un alfiler. Tuvo también una Confitería Bar, creo que se llamaba Origen, también en Neuquén. Y dos bellos hijos: una que vive en los EEUU y un hijo que lamentablemente falleció muy joven, en Fernandez Oro".

La partida de Carly Bóer deja un vacío inmenso en el barrio Bancario y en todo el Alto Valle, pero su recuerdo permanecerá intacto en cada charla de café, en las anécdotas de la mítica noche regional y en el saludo afectuoso que sus vecinos extrañarán cada día.