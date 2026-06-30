Un dron de LM Cipolletti mostró cómo es la limpieza en el depósito de La Anónima devastado por el fuego

Exclusivas imágenes aéreas registraron el inicio del operativo de limpieza en el depósito arrasado por el incendio que conmocionó a Cipolletti.

El depósito de La Anónima resultó totalmente destruído por el fuego. Un dron de LMCipolletti recorrió el interior y tomó imágenes que muestra las consecuencias del siniestro.

Un dron de LM Cipolletti registró este martes imágenes impactantes desde el aire que muestran, como nunca antes, el operativo de limpieza que comenzó en el predio de La Anónima , donde hace casi un mes un feroz incendio destruyó por completo el depósito regional.

Las tomas aéreas exclusivas permiten observar la magnitud del desastre que dejó el fuego y el intenso trabajo de las máquinas que ya empezaron a remover toneladas de estructuras colapsadas y materiales calcinados.

Durante la mañana del lunes arrancaron oficialmente las tareas de limpieza, saneamiento y tratamiento de residuos en el predio siniestrado.

Los trabajos están a cargo de una empresa especializada contratada por La Anónima y forman parte del operativo diseñado junto al Comité de Guardia para recuperar la zona de manera segura, luego del incendio ocurrido el pasado 2 de junio.

Esta nueva etapa busca además eliminar riesgos estructurales que todavía persisten en el lugar debido al estado en que quedó el edificio tras el fuego.

El gran problema: un “colchón de brasas” bajo los escombros

Uno de los mayores desafíos técnicos es extinguir definitivamente un enorme foco de calor que permanece activo debajo de la estructura derrumbada.

El intendente Rodrigo Buteler explicó que debajo de los escombros quedó una enorme concentración de material inflamable imposible de atacar directamente por el riesgo de derrumbe.

“Es tanto el material inflamable que había, que quedó un colchón de brasas gigante al que es imposible acceder porque tiene peligro de derrumbe la estructura”, detalló.

La demolición permitirá apagar el fuego por completo

Según explicó Buteler, recién después de estudios técnicos, pericias y trabajo conjunto con bomberos se definió el plan actual para comenzar con la demolición controlada.

El objetivo principal es remover cuidadosamente la estructura destruida para que los equipos de emergencia puedan acceder a los focos internos que todavía permanecen activos.

Baterías de litio complican el operativo

Otro factor que vuelve especialmente complejo el operativo es el tipo de materiales que quedaron atrapados dentro del depósito.

Según indicó el jefe comunal, entre los productos almacenados había gran cantidad de electrodomésticos con baterías de litio, un elemento que representa una dificultad extra al momento de extinguir incendios.

“El problema ahí es que había muchos electrodomésticos con baterías de litio, que son muy difíciles de apagar”, sostuvo.

Mirá el impactante video exclusivo desde el aire

Las imágenes registradas por el dron de LM Cipolletti muestran en detalle el enorme operativo que comenzó esta semana y permiten dimensionar desde otra perspectiva el nivel de destrucción que dejó uno de los incendios más impactantes que vivió la ciudad en el último tiempo.